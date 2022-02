Mehrere Etagen, viele Flure, leere Wände: Das Ärztehaus am Amtshofweg ist beinahe schon prädestiniert für eine Ausstellung. Vor gar nicht allzu langer Zeit sind das Treppenhaus und die Gänge renoviert worden. Dabei wurden auch Galerieschienen angebracht. Denn dass einmal Bilder die Wände schmücken sollten, war für Dr. Birgit Salomon ganz klar.

Nach zwei Einzelausstellungen darf nun, initiiert durch Mitglied Ulla Gröpper, der VHS-Kursus von Christiana Diallo-Morick seine Werke dort präsentieren. „Eine Win-win-Situation“, wie die Bildende Künstlerin aus Rinkerode findet. Ihre „Schützlinge“ bekommen eine Plattform, und den Patienten wird während der Wartezeit etwas fürs Auge geboten. Erst seit ein paar Tagen hängen die etwa 30 Bilder, die in Acryl- oder Mischtechnik auf Leinwand entstanden sind. „Und ich bin schon so häufig darauf angesprochen worden“, freut sich Allgemeinmedizinerin Salomon über die ausgesprochen positive Resonanz.

Ausstellung mit Lokalkolorit

Die Ausstellung habe wortwörtlich Lokalkolorit hat, so Diallo-Morick. Denn alle neun Kursusteilnehmerinnen leben in Drensteinfurt. „Viele der Patienten können mit den Namen unter den Bildern auch tatsächlich etwas anfangen“, gefällt Birgit Salomon dieser Aspekt ganz besonders. Einige sind schon lange mit dabei, wenn ein Mal in der Woche im Kulturbahnhof Kreativität und gegenseitige Inspiration im Mittelpunkt stehen. Dabei gibt die Kursusleiterin ungern Themen oder Techniken vor. „Jeder, wie er möchte“, ist ihr Motto. Auch der Zufall spiele dabei nicht selten eine Rolle. Manchmal entfalte ein Werk seine volle Wirkung sogar erst durch einen vermeintlichen Fehler. Genauso vielfältig gestaltet sich auch die Bildauswahl, die nun vorerst für etwa ein halbes Jahr im Ärztehaus zu sehen ist.

„ »Jeder, wie er möchte.« “ Motto von Christiana Diallo-Morick

Schon in der Vergangenheit waren Ausstellungen des VHS-Kurses in der Stadtverwaltung oder in Schaufenstern hiesiger Geschäfte zu sehen. Doch derzeit hält sich beispielsweise der Publikumsverkehr im Rathaus eher in Grenzen. Ganz anders im Ärztehaus, in dem insgesamt fünf Mediziner praktizieren. Beste Bedingungen, um beim Warten auf Arztgespräch oder Rezept mal schnell einen Blick auf die Kunst an den Wänden zu werfen, finden Salomon und Diallo-Morick. Sie sei selbst Patientin dort, erzählt die Rinkeroderin, und habe sich immer gut aufgehoben gefühlt. Mit den Bildern könne man da nun auch etwas zurückgeben. Sie bescherten dem Ärztehaus noch einmal eine ganz besonders schöne Atmosphäre. „Das hebt die Stimmung“, äußert Christiana Diallo-Morick mit Blick auf die vielen farbenfrohen Motive.

Wer Interesse am Erwerb eines der Bilder hat, der kann sich bei Christiana Diallo-Morick, Tel. 0 1575/207 73 39, melden. Sie stellt gerne den Kontakt zur Künstlerin her.