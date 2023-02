Manch ein Narr mag die „tollen Tage“ bereits lange herbeigesehnt haben. Kein Wunder, nach nun dreijähriger, coronabedingter „Karnevalsabstinenz“ war die Vorfreude vielerorts groß. Auch bei den Drensteinfurter Grundschülern und den Aktiven des Junggesellen-Carneval-Clubs, die das Fastnachtswochenende auch dieses Mal gemeinsam einläuteten. Prinz Sebastian (Ringhoff) und Prinzessin Lea ließen es sich deshalb auch nicht nehmen, die noch recht junge Tradition fortzusetzen und den Erst- bis Viertklässlern der Kardinal-von-Galen-Grundschule einen Besuch abzustatten.

Nachdem sich die Erst- bis Viertklässler in den Klassen eingestimmt hatten, ging es in der Turnhalle ordentlich rund. Foto: Dietmar Jeschke

Eingestimmt hatten sich die rund 360 Grundschüler bereits am frühen Morgen in ihren Klassen, bevor es gemeinsam in der Turnhalle mächtig rund ging. Angeführt von Schulleiterin Claudia Voß drehte die gewaltige Polonäse schwungvoll ihre Runden über das Hallenparkett, bevor die Ehrengäste mit einem lauten „Drensteinfurt: Helau“ begrüßt wurden. „Das ist wirklich schon eine tolle Sache. Vor allem, wenn man sieht, mit welcher Begeisterung hier gefeiert wird“, sagte der Junggesellenschützenkönig, der bereits am Tag zuvor das erste Mal ins Prinzenkostüm geschlüpft war. Denn trotz kurzfristiger Absage seitens der Stadt wurde das bunte Festwochenende trotzdem standesgemäß an Altweiber im Münsterländer Hof eingeläutet.

In der Grundschule lud Ringhoff dann alle Schüler noch einmal ausdrücklich zur großen Rosenmontagsause ins Festzelt im Erlfeld ein. Starten wird die Kinderbelustigung wie gewohnt um 14 Uhr. Für Spiel, Spaß, Musik und Unterhaltung ist dabei natürlich wieder bestens gesorgt. Mit von der Partie sind dabei auch die „Teamer“ der Sommer-Kinder-Ferienfreizeit der Pfarrgemeinde St. Regina. Der Eintritt ist wie immer frei.

Ob Prinzessin, Polizist oder Rentier: Bei der Wahl der Kostüme zeigten sich die jungen Jecken wieder überaus kreativ. Foto: Dietmar Jeschke

Bevor es soweit ist, wartet am heutigen Samstag aber noch der eigentliche Höhepunkt auf die Aktiven des JCC. Pünktlich um 19.11 Uhr wird im Festzelt die 50. Prunksitzung eingeläutet. Ein Event, das sich zahlreiche eingefleischte Jecken natürlich nicht entgehen lassen wollen. Die 500 Tickets waren ruckzuck ausverkauft. Wer keines ergattert hat, der ist aber zu späterer Stunden dennoch willkommen. Ab 22 Uhr startet der große Narrenball mit der FST-Eventgroup. Der Eintritt dazu kostet zehn Euro. „Wo gefeiert wird, wird es in der Umgebung auch etwas lauter. Für eventuelle Lärmbelästigungen und andere Unannehmlichkeiten möchten wir im Vorfeld um Verständnis bitten“, teilen die Junggesellen mit. „Wir möchten an dieser Stelle auch einen Appell an alle Feiernden richten: Bitte verhaltet euch auf dem Heimweg ruhig und werft keine leeren Flaschen in die Gärten. Wenn alle Seiten ein bisschen Rücksicht nehmen, ist vielen geholfen.“