Volles Line-Up für Drensteinfurter Kneipennacht

Der Termin für die Drensteinfurter Kneipennacht 2023 steht. Am 11. März soll es endlich so weit sein. Fans können sich auf ein abwechslungsreiches Programm in neun Lokalen freuen.

Geplant sind an diesem Abend Auftritte von insgesamt 13 Bands. Der Vorverkauf startet am 13. Februar.

Zum insgesamt sechsten Mal findet sie statt, und diesmal soll nichts dazwischenkommen: die Drensteinfurter Kneipennacht. Veranstaltet wird sie auch in diesem Jahr wieder von der Interessengemeinschaft Werbung für Drensteinfurt (IGW). Nach ungewollter Pause seit 2018 und der kurzfristigen Absage aufgrund der Corona-Pandemie vor drei Jahren, sind die Vorbereitungen bereits in vollem Gange.

13 Bands sind am Start

„Fünf der ursprünglich für 2020 geplanten Bands waren auch für dieses Jahr direkt wieder mit an Bord. Einige, die es inzwischen schon nicht mehr gibt oder die ausgebucht sind, sind weggebrochen, aber wir konnten Ersatz bekommen“, erzählt Sascha Bregenhorn vom Organisations-Team und Miterfinder der Kneipennacht. Es sei ein buntes Programm, auf das sich die Besucher freuen können. „Acht der Bands sind brandneu bei uns am Start. Einige spielen seit 30 Jahren zusammen, wir geben aber auch jungen Bands gerne eine Chance, die noch nicht so oft auf der Bühne gestanden haben“, erzählt er weiter. Das gesamte Team sei „glücklich über das volle Line-Up.“

Die Kneipennacht findet bereits seit 2010 alle zwei Jahre in Drensteinfurt statt und zieht an jedem Termin eine Vielzahl von Besuchern an. Auch die Bands nutzen die Veranstaltung als Gelegenheit, um sich einem größeren Publikum vorzustellen. In diesem Jahr können sich die Besucherinnen und Besucher wieder auf einen ausgewogenen Mix quer durch alle Musikstile freuen.

Alle acht Lokale, die bereits 2018 die Kneipennacht unterstützt haben, sind auch in diesem Jahr mit von der Partie. Dazu zählen die beiden Räume der Eventschmiede, der Hammer Paot, Haus Averdung, La Piccola, Münsterländer Hof, Schlossbistro und das SVD-Vereinsheim. Als neunte und neue Location konnten die Veranstalter „Andre's Auszeit“ für ihr Vorhaben gewinnen.

Von 20 bis 1 Uhr nachts steht den Gästen außerdem wieder ein kostenloser Shuttlebus der IGW zur Verfügung, der sie zur Gaststätte Averdung, zur Eventschmiede im Viehfeld sowie zum Erlfeld bringt. Mit dem Sammelticket ist auch in diesem Jahr wieder der Bustransfer sowie der Besuch in allen Lokalitäten gesichert.

Shuttlebus sorgt für komfortablen Transfer

Ein Ticket für die Kneipennacht kostet im Vorverkauf zwölf Euro und an der Abendkasse 15 Euro. Der Vorverkauf der Tickets läuft vom 13. Februar bis zum 10. März. Vorverkaufsstellen sind das Haus Averdung, Hammer Paot, Zweirad Dortmann, Bücherecke Spartmann, Reisecenter Fels und Markt 1. Eine genaue Übersicht der Bands ist auf der Internetseite der Kneipennacht unter www.drensteinfurter-kneipennacht.de zu finden.