Ein langes Wochenende in der Hauptstadt

Die Vorstellung der Berlin-Fahrt war Maike Schlamanns letzte Amtshandlung als hauptamtliche Mitarbeiterin der städtischen Jugendarbeit. Ihr auf ein halbes Jahr befristeter, projektbezogener Vertrag läuft jetzt aus. Und die 25-Jährige hat für sich entschieden, dass sie anschließend lieber wieder in der pädagogischen Arbeit mit kleineren Kindern, beispielsweise in der Betreuung von Wohngruppen, tätig sein möchte. Dem Kulturbahnhof will sie aber auch in Zukunft als Honorarkraft erhalten bleiben. Dabei wäre Maike Schlamann auch eine mögliche Kandidatin gewesen, um die während der Haushaltsberatungen von der Politik genehmigte zusätzliche Vollzeitstelle im Kulturbahnhof zu besetzen. In der Verwaltung liefen aktuell die letzten Vorbereitungen, um in das Besetzungsverfahren einzusteigen, sagt Hauptamtsleiter Jan Schwering. Noch sei offen, ob nach dem Grundsatz der Bestenauslese bereits eingegangene Initiativbewerbungen zum Zuge kommen oder ob es noch eine öffentliche Ausschreibung geben wird. Realistisch sei die neue Stelle wohl nicht vor dem 1. April zu besetzen. Dementsprechend dürfte sich auch der geplante Aufbau der kommunalen Seniorenarbeit verzögern, wofür Rüdiger Pieck sein Stundenkontingent in der Jugendarbeit reduzieren soll. Eine erste Konsequenz hat Schlamanns Abschied schon: Ein Osterferienprogramm, wie es das erstmals 2021 gegeben hat, lässt sich für dieses Jahr aus Zeitgründen nicht realisieren.