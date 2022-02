Der Aufruf war spontan – und die Resonanz war gewaltig: Hunderte Bürger nahmen am Freitagabend am Protestmarsch gegen den Krieg in der Ukraine teil. Und auch die Lichterkettenaktion, zu der die Seebrücke-Gruppe und die Kirchengemeinden eingeladen hatte, fand regen Zuspruch.

Hunderte nehmen an Protestaktionen gegen den Krieg in der Ukraine teil

Die lange für unmöglich gehaltene Rückkehr des Krieges auf europäischem Boden sorgt weltweit für Bestürzung und Protest. Auch in Drensteinfurt, wo am Wochenende nach spontanen Aufrufen Hunderte Menschen auf die Straße gingen, um zu beten und gegen den russischen Einmarsch in der Ukraine zu demonstrieren.

Gewaltig war dabei die Resonanz auf den erst am Donnerstagabend in den sozialen Medien veröffentlichen gemeinsamen Aufruf, mit dem die vier Ratsfraktionen und Bürgermeister Carsten Grawunder die Einwohner zu einem gemeinsam Protestmarsch eingeladen hatten. Als Grawunder um 18 Uhr zum Mikrofon des Polizeilautsprechers griff, hatten sich bereits mehrere Hundert Bürger rund um die Alte Post versammelt. Einige von ihnen hatten kurz zuvor bereits am Friedensgebet vor der Martinskirche teilgenommen. Über die Mühlenstraße und die Bahnhofstraße zog der lange Protestzug bis hin zum Kulturbahnhof, der an diesem Abend in den Farben der Ukraine leuchtete. In seiner kurzen Ansprache machte Bürgermeister Carsten Grawunder klar, dass es allein an Wladimir Putin ist, den blutigen Konflikt unmittelbar zu beenden. „Dass so viele gekommen sind, macht deutlich: Drensteinfurt steht zusammen. Drensteinfurt steht für Demokratie“, erklärte Grawunder. Dass es 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder eine bewaffnete Auseinandersetzung mitten in Europa gibt, sei schlichtweg ein Beleg dafür, dass Wladimir Putin Angst vor der Demokratie habe.

Gemeinsam mit Birgit Laubrock von der Pfarrgemeinde St. Regina beteten die mit Transparenten und zahlreichen Kerzen gekommenen Teilnehmer zum Abschluss der Aktion für den Frieden. Zu einem weiteren Zeichen der Solidarität mit der Ukraine hatten die Drensteinfurter Seebrücke-Gruppe und die Kirchengemeinden am Samstagabend unter dem Motto „Stoppt den Krieg! Frieden für die Ukraine und ganz Europa“ aufgerufen. Rund 200 Menschen hatten sich dazu in der Innenstadt versammelt, um eine Lichterkette zwischen Regina-Kirche und Martinskirche zu bilden. Mit dabei waren auch die Mitglieder der Ratsfraktionen. Dazu standen die Gottesdienste am Wochenende ganz im Zeichen des Gebets für den Frieden. Die eigentlich geplanten Karnevalspredigten hatte Pastor Jörg Schlummer kurzerhand abgesagt.