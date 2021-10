Drensteinfurter Weihnachtsmarkt findet statt

Drensteinfurt

Die Entscheidung ist gefallen. Anders als in Rinkerode soll der Weihnachtsmarkt in Drensteinfurt in diesem Jahr wieder stattfinden. Der Arbeitskreis innerhalb der IG Werbung hat mit der Planung begonnen. Ab Mittwoch können sich interessierte Standbetreiber anmelden.

Von Nicole Evering