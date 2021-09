Drogerie-Debatte neu entfacht

Einst gab es ihrer sogar drei. Dann war es eine – und nach der Schlecker-Pleite wurde Drensteinfurt schließlich zur „drogeriefreien Zone“. Dabei gab es schon damals durchaus Interessenten. Das Problem: Niemand wollte als „Ankermieter“ in einen Altbau im Stadtzentrum ziehen, sondern sich allenfalls an einen der Einzelhandelsstandorte in Randlage ansiedeln. Die diesbezüglich aufkeimende politische Debatte über die sortimentsregelnde „Drensteinfurter Liste“ war jedoch schnell erstickt, als an der Mühlenstraße der „Ihr Platz“-Markt seine Pforten öffnete. Das Ergebnis ist bekannt: Das Konzept ging nicht auf. Seit Ende April sind die grünen Eingangstüren geschlossen – und die Diskussion darüber, wie und wo sich denn ein neuer Drogeriemarkt ansiedeln darf und könnte, ist erneut entfacht.

