Drogerie weiter nicht in Sicht

Aus Schlecker wurde „Ihr Platz“ – aus „Ihr Platz“ wurde Leerstand: Die Frage, ob – und wenn ja wo – es in Drensteinfurt einen neuen Drogeriemarkt geben wird, zieht sich weiter in die Länge. Auf ein positives Signal der Verträglichkeitsstudie warteten die Mitglieder des Arbeitskreises Einzelhandel in dieser Woche vergeblich.

Foto: Dietmar Jeschke