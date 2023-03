Drogeriemarkt: Der Investor hat die Wahl

In Sachen Drogeriemarkt-Standort erst gar nicht berücksichtigt, dann „zweite Wahl“ und nun quasi gleichwertig: Innerhalb eines halben Jahres hat der Nahversorgungsstandort Kleiststraße eine beachtliche Entwicklung durchlaufen – zumindest, wenn man sich die Fortschreibung des Einzelhandel- und Zentrenkonzeptes (EHZK) für die Stadt Drensteinfurt anschaut. Diese ist am Montagabend einstimmig vom Rat beschlossen worden – allerdings mit einer entscheidenden Änderung.

Denn die Priorisierung des Bahnhofsumfeldes für die mögliche Ansiedlung eines Drogeriemarktes ist auf Bestreben der Politik aus dem 90-seitigen Papier gestrichen worden. Tenor: Wenn es zwei mögliche Standorte gibt, dann soll doch der potenzielle Investor selbst entscheiden, wo er hinwill. Dass es diese Wahl nun überhaupt gibt, habe ihn indes sehr verwundert, betonte Markus Wiewel (CDU).

Planerisch an zwei Stellen möglich

Zuvor hatte Björn Wickenfeld vom Planungsbüro „Stadt und Handel“ noch einmal den Ablauf des Verfahrens dargelegt und die wichtigsten Aussagen des fortgeschriebenen EHZK vorgestellt. Und zu diesen gehörte eben, dass eine Drogerie planerisch sowohl am Bahnhof als auch an der Kleiststraße möglich wäre. „Ich habe das immer anders verstanden, nämlich dass eine Ansiedlung eigentlich überhaupt nur am Bahnhof genehmigungsfähig ist. Das sind für mich heute ganz neue Informationen“, äußerte sich der CDU-Fraktionsvorsitzende irritiert.

Dass man die Option Kleiststraße „fälschlicherweise“ nicht ins EHZK eingearbeitet hatte, musste Wickenfeld zugeben. „Wir hatten uns zu sehr auf das Bahnhofsumfeld eingeschossen.“ Während der Offenlage des Konzepts habe man noch einmal „neue Informationen“ bekommen und dann nachjustiert. Damit spielte er wohl auf die Stellungnahme des Büros „Baumeister Rechtsanwälte“ an, das von der Volkmar Consulting GmbH & Co. KG als Eigentümerin des Areals an der Kleiststraße nach ihrer „Ausbootung“ beauftragt worden war. „Wir hatten das räumliche Entwicklungspotenzial dort fehlerhaft eingeschätzt, das haben wir nun korrigiert“, räumte Wickenfeld ein.

„ Wir hatten uns zu sehr auf das Bahnhofsumfeld eingeschossen. “ Björn Wickenfeld, Planungsbüro „Stadt und Handel“

Planerisch möglich wäre ein Drogeriemarkt also an zwei Stellen in der Stadt, konzeptionell allerdings sei das Bahnhofsumfeld weiterhin der Favorit, betonte Björn Wickenfeld. Und dies vor allem wegen der sehr guten ÖPNV-Anbindung. „Der Drogeriemarkt soll eine Versorgungsfunktion für das gesamte Stadtgebiet übernehmen und deshalb auch von allen erreichbar sein“, so der Stadtplaner. Wegen der besseren Rahmenbedingungen habe man dem Bahnhofsumfeld Priorität eingeräumt. Im Konzept wird dies mit dem Kunstbegriff „Besonderer Nahversorgungsstandort“ (BNVS) gekennzeichnet, während Breemühle – wo keine Erweiterungsflächen vorhanden sind – und Kleiststraße lediglich als „Nahversorgungsstandorte“ (NVS) ausgewiesen sind.

Kein Überangebot in Randlagen

Diese Priorität allerdings wollte die Politik einem möglichen Investor nicht auch noch als Hürde in den Weg stellen. „Das Konzept enthält so viele Restriktionen. Sie machen es einem Investor damit nicht gerade leicht“, befand Burkhard Wieland (FDP). Das EHZK gibt nämlich nicht nur die möglichen Standorte, sondern auch die maximale Größe sowie das erlaubte Sortiment vor. Höchstens 680 Quadratmeter Brutto-Verkaufsfläche dürfte die Drogerie haben, das sei „landesplanerisch konform“ und „städtebaulich verträglich“, schilderte Björn Wickenfeld. Und auch beim Angebot eigentlich zentrenrelevanter Sortimente wie etwa Büchern und Zeitschriften sind klare Obergrenzen vorgegeben. Dies alles stets zum Schutz der inhabergeführten Geschäfte im Ortskern. „Sie sollten in den Randlagen kein Überangebot schaffen, das der Innenstadt schadet“, betonte der Stadtplaner.

Unmut über „Gängelung“ Foto: Für Diskussionen sorgte auch die sogenannte „Sortimentsliste“. In dieser wird vom Land vorgegeben, welche Angebote zentren- und welche nahversorgungsrelevant sind. Schuhe und Bekleidung dürfen beispielsweise lediglich im Zentralen Versorgungsbereich (ZVB), sprich im Ortskern, angeboten werden. In der Konsequenz bedeutet dies, dass Filialisten – etwa im Bereich Herrenmode –, die mit den in der Innenstadt zur Verfügung stehenden Flächen nicht auskommen, keine Chance haben, sich in Drensteinfurt anzusiedeln, obwohl es keine Konkurrenz gibt. „Sie haben rausgeholt, was geht – aber das reicht mir nicht“, machte Ingo Stude (SPD) seinem Unmut über die landesplanerische „Gängelung“ in Richtung von Stadtplaner Björn Wickenfeld Luft. „Wenn etwas in der Innenstadt nicht geht, dann müssen wir es doch woanders möglich machen können.“ Markus Wiewel (CDU) stieß ins gleiche Horn: „Der Freiraum einer Kommune ist an dieser Stelle faktisch nicht besonders groß, das ist sehr erschreckend.“ (ne) ...

„Wir diskutieren hier jetzt seit zehn Jahren über diesen depperten Drogeriemarkt“, meinte Sabrina Salomon (CDU) am Ende etwas flapsig. „Mir ist mittlerweile ganz egal wohin, Hauptsache er kommt überhaupt.“ Nach kurzer Beratungspause entschied sich der Rat einstimmig, das fortgeschriebene Einzelhandelskonzept auf den Weg zu bringen – ohne Priorisierung. Ob die Bezirksregierung Münster, die „sehr auf den Bahnhof fokussiert war“, diese Entscheidung mittrage, müsse man sehen, so Bürgermeister Carsten Grawunder.