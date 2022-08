„Echte Kerle“ und drei Schwestern

Für sein Herbstkonzert anlässlich des nachgeholten 110. Vereinsgeburtstags konnte der MGV Drensteinfurt besondere Gäste verpflichten. Die „Zucchini Sistaz“ werden am 25. September gemeinsam mit dem Männerchor auf der Bühne stehen. Karten sind ab sofort zu haben.

In der Walstedder Kulturscheune sind sie schon aufgetreten. Jetzt geben die „Zucchini Sistaz“ ein Konzert mit dem MGV Drensteinfurt in der Teamschule.

„Wir freuen uns sehr, dass die Damen uns die Treue gehalten haben“, sagt Josef Klein. Mit den „Damen“ meint der Vorsitzende des MGV Drensteinfurt die „Zucchini Sistaz“. Denn Tina Werzinger, Jule Balandat und Sinje Schnittker werden den Männerchor bei seinem Konzert am 25. September (Sonntag) gesanglich unterstützen.

Geplant war diese Kooperation eigentlich schon für 2020 – passend zum 110-jährigen Bestehen des MGV. „Zum Jubiläum wollten wir uns etwas Besonderes gönnen“, so Klein. Coronabedingt musste das Konzert ausfallen und wird nun mit zwei Jahren Verspätung nachgeholt. „Wir sind telefonisch in Kontakt geblieben“, blickt der Vereinsvorsitzende zurück, der die „Sistaz“ vor einigen Jahren bei einem Auftritt in der Kulturscheune gesehen und daraus die Idee für eine Zusammenarbeit entwickelt hatte. Der Walstedder Rudi Marhold half bei der Kontaktaufnahme. Bis ins nächste Jahr hinein seien die Münsteranerinnen eigentlich schon ziemlich ausgebucht. Den September-Termin machen sie aber gerne möglich.

Motto „Falsche Wimpern – echte Kerle“

Das Konzert im Forum der Teamschule wird unter dem Motto „Falsche Wimpern – echte Kerle“ stehen, in Anlehnung an das vierte Konzertprogramm der „Sistaz“, das den Namen „Falsche Wimpern – echte Musik“ trägt. Die Ensembles werden eigene, aber auch gemeinsame Stücke auf der Bühne präsentieren. Und die drei Frauen, die auch schon mit Götz Alsmann auf Tour waren, wollen zeigen, dass aus ihnen sehr wohl eine ganze Big-Band werden kann.

Bis dahin gibt es für den 32 Sänger starken MGV noch jede Menge Probenarbeit zu erledigen. Nach der dreiwöchigen Sommerpause geht’s damit am Montag (29. August) wieder los – allerdings nicht mehr um 20, sondern bereits um 18 Uhr im Gasthaus Averdung. Denn der neue Chorleiter Thomas Mayr, der den MGV erst seit ein paar Monaten betreut, hat zu der bisherigen Probenzeit bereits andere Verpflichtungen. Neue Sänger sind übrigens jederzeit willkommen.

„ Zum Jubiläum wollten wir uns etwas Besonderes gönnen. “ MGV-Vorsitzender Josef Klein

Beim Konzert wird Kantorin Miriam Kaduk den MGV am Klavier begleiten. Es sollen auch einige neue Stücke präsentiert werden, unter anderem hat der MGV die Lieder „Griechischer Wein“, „Diplomatenjagd“ oder „Ilsebill“ auf dem Zettel. Der neue Chorleiter setzt dabei ganz eigene Schwerpunkte. „Er legt sehr viel Wert auf die korrekte Aussprache und die Bedeutung des Textes, die auch transportiert werden soll“, berichtet der zweite Vorsitzende Hermann Wimber von Mayrs sehr professioneller Arbeit. Ein echter Neustart sei das für den Chor, ergänzt Josef Klein, der auch als Moderator durch den Nachmittag führen wird.

Hermann Wimber, Josef Klein und Karl-Heinz Harbaum (v.l.) freuen sich auf das Konzert mit den "Zucchini Sistaz". Foto: Nicole Evering

Wie schon beim Herbstkonzert 2019 werden die Frauen der MGV-Mitglieder vorab ein Kaffee- und Kuchenbüfett in der benachbarten Dreingau-Halle organisieren. „Das haben damals mehr als 130 Gäste genutzt“, weiß Kassierer Karl-Heinz Harbaum. Dieses gesellige Angebot startet um 14.30 Uhr, der Einlass in die Teamschule beginnt um 15 Uhr, das Konzert um 16 Uhr. Für die Inhaber der Kaffeekarten werden Sitzplätze im ersten Rang reserviert, damit der Kuchengenuss nicht in Stress ausarten muss.

Tickets zum Preis von 17,50 Euro gibt es bei allen MGV-Sängern, bei der Volksbank und der Sparkasse in Drensteinfurt, im Vereinslokal Haus Averdung und in der Walstedder Reiseagentur. Fördernde Mitglieder zahlen 14 Euro, Jugendliche den halben Preis, Kinder haben freien Eintritt. Der Aufpreis fürs Kuchenbüfett beträgt 7,50 Euro.