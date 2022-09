Effizienter und deutlich günstiger

Etliche Jahre wurde geplant, gebaut, umgebaut, saniert, renoviert und erweitert. Nun ist die Kläranlage endlich fertig. Das allerdings deutlich teurer, als zunächst geplant. Am Dienstag machte sich der Betriebsausschuss ein Bild von dem 4,3 Millionen Eure schweren Projekt.

Nach dreijähriger Planung und ebenso langer Bauzeit ist die Umstellung und Erweiterung der Kläranlage bis auf einige kleinere Arbeiten abgeschlossen. Besonderer Begleiteffekt der vorgenommenen Umstellung des Klärverfahrens: Die Anlage hat nun eine deutliche höhere Kapazität und reicht selbst für rund 21 500 Einwohner. Bei derzeit etwas mehr als 16 000 Bürgern bedeutet dies für die kommenden Jahre und wohl auch Jahrzehnte eine gewisse Zukunftssicherheit.

Am Dienstagabend besichtigten die Mitglieder des Betriebsausschusses gemeinsam mit Bürgermeister Carsten Grawunder und Bauamtsleiter Christoph Britten das Gelände am Grentruper Weg, um sich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen. Mit einer einstündigen Präsentation gab Ingenieur Manfred Rummler vom Büro Rummler und Hartmann aus Havixbeck, das schon 1984 den ersten Teil der Kläranlage geplant hatte, zunächst einen ausführlichen Überblick über den Umbau, dessen Planung bereits im Frühjahr 2015 begonnen hatte, aufgrund fehlender Anbieter allerdings erst ab 2019 umgesetzt werden konnte. Im Mai war das Projekt schließlich abgeschlossen worden – mit deutlich höheren Kosten als zunächst geplant.

Lag die ursprüngliche Kalkulation noch bei 2,6 Millionen Euro, so stehen nun aufgrund gestiegener Baustoffpreise und Co. unterm Strich insgesamt rund 4,3 Millionen Euro. Zur Kostensteigerung beigetragen hat auch die Tatsache, dass der Umbau im laufenden Betrieb erfolgen musste. Da die Umrüstung die Effizienz der Abwasserreinigung deutlich erhöht hat, konnte die Stadt Fördermittel in Höhe von 628 000 Euro einstreichen.

Wie Planer Manfred Rummler weiter erläuterte, war die Aufgabe des Rinkeroder Klärwerks einer der Gründe für die notwendige Kapazitätserweiterung – seit 2013 wird das Abwasser aus Rinkerode über eine sieben Kilometer lange Leitung nach Drensteinfurt gepumpt. Insgesamt fallen seitdem im Jahr rund 1,3 Millionen Kubikmeter Abwasser an, wobei die die Entsorgung der Reststoffe mit jeweils rund 217 000 Euro zu Buche schlägt.

Um die Betriebskosten zu reduzieren, musste die Verfahrenstechnik der Kläranlage geändert werden. Unter anderem erfolgte eine Umrüstung zur „mesophilen Schlammfaulung“, also einem anaeroben Abbau im Fermenter. Gleichzeitig wird das Energiepotenzial im Abwasser genutzt und in elektrische und thermische Energie umgewandelt. Mit dem Abwasserschlamm wird Biogas erzeugt und die daraus gewonnene Energie für den Betrieb der Kläranlage genutzt. Und ganz nebenbei kann so auch die Reststoffmenge reduziert werden.

Auch finanziell profitiert die Stadt von der Umstellung. Durch die eigene Stromerzeugung und die niedrigeren Entsorgungskosten werden im Vergleich zu 2018 rund 150 000 Euro jährlich eingespart. Ein weiterer positiver Nebeneffekt der Umrüstung ist die Verminderung der CO 2 -Emissionen.

Im Rahmen der Umrüstung wurden auf dem Klärwerksareal außerdem das Pflaster erneuert, die Betriebswege erweitert, das Betriebsgebäude modernisiert, das Fettpumpwerk neu gebaut, der Sandfang- und Fettfangbetrieb optimiert und die Heizung im Betriebsgebäude um Flüssiggas ergänzt.