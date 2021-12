Politik kritisiert drastischen Anstieg der städtischen Personalkosten

Nicht nur um die millionenschweren IT-Investitionen gab es in der Hauptausschusssitzung heftige Diskussionen. Auch die immens gestiegenen Personalkosten standen am Montagabend im Fokus. Die FDP fordert dazu nun eine Deckelung des städtischen Etats.

Es ist eine Summe, die es durchaus in sich hat: Rund 7,06 Millionen Euro wird das Personal von Bürgerbüro, Sozialamt, Bauhof, Bauamt, Erlbad, Schulmensa, Chefetage sowie einiger weiterer Dienstbereiche der Drensteinfurter Stadtverwaltung den Steuerzahler im kommenden Jahr kosten. Ein Plus von stattlichen 20 Prozent oder rund 1,2 Millionen Euro allein im Vergleich zu 2020, wie die FDP-Fraktion in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vorrechnete.

Ihr damit verbundener Antrag, die in den vergangenen Jahren stetig gestiegenen Personalaufwendungen künftig zu deckeln, sorgte nach bereits intensiver Debatte über den geplanten millionenschweren IT-Ausbau für weitere heftige Diskussionen in der finalen Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2022.

Wie FDP-Ratsmitglied Burkhard Wieland im Antrag seiner Fraktion darlegte, sei der hohe Anstieg der Personalkosten nur zum geringen Teil auf Tariferhöhungen oder entsprechende Gehaltsstufensteigerungen zurückzuführen. „Größtenteils resultieren die Kostensteigerungen aus der Ausweisung neuer Stellen sowie aus Beförderungen“, schilderte Wieland. „Da auch bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen offensichtlich keine kostenbegrenzende Steuerung und Priorisierung durch die Verwaltung erfolgt, muss ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit künftig kreditfinanziert werden“, befürchtet die FDP. Ihre Forderung: Um der Explosion der Personalkosten Einhalt zu gebieten, sollten diese künftig jährlich durch ein fixes Budget gedeckelt werden.

Kritik, die Bürgermeister Carsten Grawunder mit einem viertelstündigen Monolog quittierte, in dem er Fachbereich für Fachbereich herunterrasselte, was denn allein in den vergangenen Jahren für die jeweiligen Beschäftigten an Aufgaben hinzugekommen sei – angefangen bei den Entgeltabrechnungen für mittlerweile fünf Kindertagesstätten bis hin zur Kontaktnachverfolgung zur Eindämmung der Corona-Pandemie. „Das macht es, glaube ich, ziemlich deutlich, wie sich das Aufgabenaufkommen geändert hat“, betonte der Verwaltungschef. Sollte nun tatsächlich auf die Kostenbremse getreten werden, so könne darauf nur durch „Umschichtungen“ reagiert werden. „Dann werden wir bei den freiwilligen Leistungen Abstriche machen müssen“, warnte Grawunder.

Wie Hauptamtsleiter Jan Schwering dazu ergänzte, belaufen sich die jährlichen Überstunden der Verwaltungsbediensteten mittlerweile auf rund 10 000 Stunden, was ziemlich exakt fünf Vollzeitstellen entspreche. Ein Argument, das die CDU allerdings nur bedingt gelten lassen wollte. Zum einen, erklärte Fraktionsvorsitzender Markus Wiewel, weil sich das Gros der Überstunden auf einige wenige Posten konzentriere. Zum anderen entspreche das Stellenäquivalent exakt dem der zurzeit unbesetzten Verwaltungsposten. „Überstunden muss man steuern. Effizienz muss man Steuern. Das Problem ist: Sie steuern die Verwaltung nicht richtig“, erklärte der CDU-Fraktionsvorsitzende in Richtung des Bürgermeisters.

Wie Wiewels Fraktionskollegin Sabrina Salomon sagte, renne die FDP mit ihrem Antrag innerhalb der Union durchaus „offene Türen ein“. „Der Ansatz ist richtig. Fraglich ist allerdings der Zeitpunkt“, verwies Salomon auf die von Seiten der Verwaltung bereits mehrfach in Aussicht gestellte externe Organisationsanalyse. Was letztere betrifft, so sei ein Teil der dazugehörigen Personalbefragungen bereits abgeschlossen, schilderte Personalamtschef Jan Schwering. Der Rest solle nun im ersten Halbjahr 2022 folgen.

Von wem die Organisationsanalyse allerdings unter welchen Maßgaben und mit welchen Zielsetzungen durchgeführt wird, verriet die Verwaltung nicht. Was die CDU-Fraktion bereits am Tag nach der Sitzung veranlasste, das Thema auf die kommende Tagesordnung zu setzen. In ihrem dazugehörigen Antrag fordert Sabrina Salomon die Verwaltung auf, die beauftragte Unternehmensberatung zur nächsten Sitzung des Hauptausschusses am 31. Januar einzuladen, damit diese ihre Methodik vorstellen kann.

„Erschrocken“ über die Kritik von FDP und CDU an der städtischen Personalentwicklung zeigte sich die SPD. „Wir sollten hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen“, kritisierte Fraktionsvorsitzender Ingo Stude den angestrebten, aber seiner Meinung nach kaum möglichen Vergleich mit anderen Kommunen. „Außerdem bin ich der Meinung, dass die Mitarbeiter auch fair bezahlt werden sollten“, sagte Stude, der zudem bedauerte, dass sowohl CDU als auch Grüne und FDP dem Wunsch des Bürgermeisters nach einer (halben) professionell besetzten Pressestelle eine Abfuhr erteilten. Es bleibt damit bei einem Zuwachs von zwei vollen Stellen im Planentwurf für das kommende Jahr, die sich auf die Bereiche IT sowie Kinder- und Seniorenarbeit verteilen.