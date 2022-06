Ehre für ehemaligen Schulleiter

Foto:

Hans Sender (* 23. März 1940, † 27. Februar 2005) trat 1963 seine Stelle als Lehrer an der Lambertusschule an. Von 1980 bis 2000 war er Schulleiter. 1965 gründete er die Fußballabteilung von Fortuna Walstedde neu und prägte mit seinem 15-jährigen Einsatz als Erster Vorsitzender den Verein maßgeblich mit. Er war 34 Jahre lang Übungsleiter und gilt als Mitbegründer der Breitensport-Abteilung. Er war ebenfalls kommunalpolitisch aktiv, etwa von 1994 bis 2004 als sachkundiger Bürger im Schulausschuss. Er gehörte zudem dem Kirchenvorstand der Katholischen Pfarrgemeinde St. Lambertus an und unterrichtete mehr als zwei Jahrzehnte an der Musikschule Beckum-Warendorf.