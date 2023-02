Eigener Saal für die Landfrauen

Der Film „Magic Mike's Last Dance“ hat am Donnerstagabend 30 Drensteinfurter Landfrauen begeistert. Dieser Film ist eine Fortsetzung der 2012er Hit-Komödie „Magic Mike.“

Einen unvergesslichen Kinoabend haben 30 Landfrauen am vergangenen Donnerstagabend erlebt. Bei der Abfahrt waren noch die meisten von ihnen davon ausgegangen, dass sie sich einen Tanzfilm anschauen würden, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalterinnen. Und das erwartete sie dann streng genommen ja auch. Ein eigener Kinosaal wartete nur auf die Damen aus Stewwert, und der Film „Magic Mike's Last Dance“ sollte für einen unterhaltsamen Abend sorgen. Mit allerlei Getränken und Popcorn ausgestattet, waren alle sehr gespannt auf den Film.

Fröhliche Stimmung

Dieser ist eine Fortsetzung der 2012er Hit-Komödie „Magic Mike.“ Channing Tatum, ein ehemaliger Stripper und begnadeter Tänzer, begeisterte die Damen von Anfang an. Wer sich im Vorfeld nicht damit befasst hatte, was sie erwarten würden, konnte sich das ein oder andere Raunen nicht verkneifen. „Die Stimmung war fröhlich und ausgelassen, in so manchen Momenten breitete sich knisternde Erotik im Kinosaal aus, und die Fantasien einiger Zuschauerinnen bleiben lieber ungeschrieben“, so werden die Organisatorinnen zitiert. Das Gesehene sei ein ums andere Mal aber auch direkt auf die heimische Situation projiziert worden und so habe eine Teilnehmerin scherzhaft gemeint: „Eigentlich müssten ja unsere Männer hier sitzen.“