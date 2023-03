Ein Angebot, das Leben retten kann

Seit Corona gibt es in der Wersestadt keine Erste-Hilfe-Kurse mehr. Wer einen Nachweis braucht, muss in die Nachbarschaft ausweichen. Diese Lücke will die DLRG jetzt schließen.

Herzdruckmassage, Beatmung, stabile Seitenlage: In einem Erste-Hilfe-Kursus lernt man, was im Notfall zu tun ist. Vor der Corona-Pandemie haben die Malteser über eine lange Zeit solche Kurse in der Stadt angeboten. Seit mehr als drei Jahren nun müssen etwa Fahranfänger dafür in die Nachbarschaft, zum Beispiel nach Ahlen, ausweichen. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) schließt jetzt diese Lücke.

Die Ortsgruppe hat einen versierten und engagierten Helfer in ihren Reihen, der diese Aufgabe übernimmt. Leonard Herzog ist nicht nur Rettungswart, sondern im DLRG-Bezirk Warendorf auch Fachreferent Sanitätswesen. Er studiert in Hamburg Medizin, hat schon Einsätze im Rettungswagen gefahren und sich nun zum Erste-Hilfe-Ausbilder weiterqualifiziert.

Zwei Termine pro Monat

Der Bedarf sei groß, berichtet Herzog. Kurse in umliegenden Städten seien oft über Monate hinweg ausgebucht. In Drensteinfurt will er künftig zwei Mal pro Monat – samstags von 8.30 bis 16.30 Uhr – öffentliche Schulungen für maximal 15 Teilnehmende anbieten. Die Termine sind auf der Homepage der DLRG-Ortsgruppe zu finden, wo man sich auch direkt anmelden kann: www.drensteinfurt.dlrg.de.

Angesprochen sind nicht nur junge Leute, die bald ihren Führerschein machen wollen. Auch ältere, die ihr Wissen auffrischen möchten, sind willkommen. Zudem hat die DLRG eine Zertifizierung durch die Gesetzliche Unfallversicherung erhalten und darf somit auch betriebliche Ersthelfende ausbilden. „Nach Absprache komme ich dazu auch die Unternehmen“, so der 25-Jährige, der sich seit 2018 in der DLRG engagiert. Dort ist er für die Aus- und Weiterbildung der Rettungsschwimmer zuständig und nimmt beispielsweise auch die Schwimm-Disziplin fürs Deutsche Sportabzeichen ab.

„ Danke an die DLRG, dass sie dieses Angebot macht. “ Bürgermeister Carsten Grawunder

Unterstützung bei dem neuen Angebot gibt es vonseiten der Stadt, die der DLRG im Kulturbahnhof die benötigten Räume gegen eine geringe Gebühr zur Verfügung stellt. „Danke an die DLRG, dass sie dieses Angebot macht. Da ist uns durch die Pandemie etwas sehr Wichtiges weggebrochen“, so Bürgermeister Carsten Grawunder. Er sei vor nicht allzu langer Zeit selbst in der Situation gewesen, Erste Hilfe leisten zu müssen. „Da fällt einem nicht sofort alles ein, was man mal gelernt hat.“ Routine entstehe nur durch Regelmäßigkeit. Deshalb hält er solche Kurse nicht nur für junge Leute, die ihn für den Führerschein brauchen, für sinnvoll.

Perspektivisch will Leonard Herzog sich noch dahingehend weiterqualifizieren, dass er Sanitäter ausbilden und Kurse in Erster Hilfe am Kind geben darf. Eine Kooperation mit der Teamschule würde die DLRG ebenfalls gerne eingehen und dort Kurse anbieten – dies allerdings nicht ganz uneigennützig. Denn während auf der einen Seite die Mitgliederzahl des Vereins erfreulich gestiegen ist und an der 500er Marke kratzt, fehlen auf der anderen Seite neue Trainer, gerade im Jugendbereich. Für die wichtige Arbeit der DLRG zu werben, ist daher stets ein Hintergedanke.

Firmen und andere Organisationen, die eine betriebliche Ersthelferausbildung in ihren eigenen Räumen wünschen, können sich per E-Mail an die DLRG wenden.