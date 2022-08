Ein „bewundernswerter“ Einsatz

Zu einem bunten Familienfest hatte die Freiwillige Feuerwehr am Samstagnachmittag eingeladen. Im Mittelpunkt standen dabei die Einweihung zweier neuer Löschfahrzeuge sowie Beförderungen und Ehrungen. Für drei Feuerwehrleute gab es eine ganz besondere Auszeichnung.

„Lange Zeit ist nichts gelaufen. Die Kameradschaft musste auf der Strecke bleiben, die Aufgaben aber sind geblieben.“ Einen ganz besonderen Dank zollte Bürgermeister Carsten Grawunder den 140 Aktiven in den Löschzügen Drensteinfurt, Rinkerode und Walstedde. Im Rahmen eines bunten Familienfestes hatten Wehrführer Mike Engels und sein Stellvertreter Frank Kronshage am Samstagnachmittag auch Angehörige, Mitglieder von Ehrenabteilung und Jugendfeuerwehr sowie Sponsoren auf das Gelände der Feuerwache in Drensteinfurt eingeladen.

Im Mittelpunkt standen dabei die Einweihung zweier neuer Löschfahrzeuge vom Typ LF 10 für Rinkerode und Walstedde sowie Beförderungen und Ehrungen verdienter Feuerwehrfrauen und -männer. Ein Höhepunkt war die Auszeichnung von Unterbrandmeisterin Marleen Struckamp, Unterbrandmeister Christian Hillebrand und Stadtbrandinspektor Frank Kronshage mit der Einsatzmedaille des Landes NRW für ihr ehrenamtliches Engagement im Rahmen der Flutkatastrophe im Raum Aachen und Eschweiler. „Sie sind ein Vorbild für alle“, würdigte der Bürgermeister die besonderen Verdienste der Helferinnen und Helfer, die Landesinnenminister Herbert Reul als „Helden“ bezeichnet hatte. Es sei fantastisch, wie die professionelle Hilfe funktioniert habe. Den Einsatz zu fahren, ohne zu wissen, welche Anforderungen auf die Feuerwehrleute zukommen werden, sei nicht selbstverständlich und von daher bewundernswert. Grawunder verlas ein Schreiben des Landrats, der den Einsatz der Fluthelfer würdigte.

Unter Gottes Schutz gestellt

Pastor Jörg Schlummer segnete anschließend die beiden Fahrzeuge mit Weihwasser und stellte sie damit unter Gottes Schutz.

Grüße überbrachte der Stellvertretende Kreisbrandmeister Benjamin Schürholt. „Sie haben trotz aller Schwierigkeiten während der Pandemie die Motivation aufrecht erhalten und sind bei der Stange geblieben“, sagte er. „Auf Ihre Disziplin und Ihr Engagement können Sie mit Recht stolz sein.“ Vor dem Hintergrund eines Vorschlags von Bundesinnenministerin Nancy Faeser zur frühzeitigen Verrentung von Ehrenamtlichen sagte er: „Es ist wichtiger, die Rahmenbedingungen zu schaffen und die Wertschätzung der Bürgerinnen und Bürger für die geleistete Arbeit zu bekommen, auch aus der Kommunalpolitik und Verwaltung.“ In diesem Zusammenhang dankte er auch den Arbeitgebern für die Freistellung der Feuerwehrleute und deren Familien für den Rückhalt.

Dank für das Durchhaltevermögen

Die Flutkatastrophe, so der Stellvertretende Kreisbrandmeister, habe gezeigt, dass Digitalisierung und die Koordinierung auf Landes- und Bundesebene verbessert werden müssten. „Wir brauchen einen starken Schutz der Bevölkerung“, machte er abschließend deutlich und dankte für das Durchhaltevermögen der Aktiven in schwierigen Zeiten.

Pastor Jörg Schlummer weihte die beiden neuen Fahrzeuge Foto: Angelika Knöpker

Es folgten die Ehrungen. Für zehnjährige Mitgliedschaft zeichnete er Robin Freckmann, Andreas Lüke und Jannik Kronshage mit einer Urkunde aus. Bürgermeister Carsten Grawunder übergab Medaillen und Urkunden an Michael Hatwig und Jörg Kronshage für 35-jährige Mitgliedschaft und zeichnete folgende Aktive für 25-jährige Mitgliedschaft mit Medaillen und Urkunden aus: Georg Spitthöver, Sven Wendland, Michael Hoppe, Daniel Hötger, Frank Kronshage und André Schulze Forsthövel.

Ralf Struckamp wurde zum Stellvertretenden Leiter der First-Responder-Einsatzgruppe ernannt, Stefan Ahland zum Löschzugführer Rinkerode. Im Rahmen der Mitgliederwerbung und dank einiger Sponsoren erhält die Feuerwehr Drensteinfurt Ende September eine Hüpfburg und einen Anhänger mit Bierzeltgarnituren für Veranstaltungen.

Befördert wurden (in Klammern der neue Dienstgrad): Jan Benda, Ernest Bryning und Lukas Deventer (Feuerwehrmann), Julia Echterhoff und Marlena Matat (Feuerwehrfrau), Robin Jürgens, Arian Reinert, Silvio Rorato, Maximilian Seidler, Hendrick Wacker und Felix Winands (Feuerwehrmann), Felix Graf, Louis Mendel, Ryck Purschke und Niklas Steltenkötter (Oberfeuerwehrmann), Daniel Harke, Marius Struckamp und Timo Weiß (Hauptfeuerwehrmann), Andreas Jackenkroll (Unterbrandmeister), Hendrik Pfeifer (Brandmeister), Matthias Tokarski (Hauptbrandmeister), Thorsten Torchalla (Brandinspektor) und Marc Wentingmann (Stadtbrandinspektor).