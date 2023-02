Ein Fest für neue und alte Bürger

Nach vierjähriger Pause möchte die Stadt in diesem Jahr wieder zum Neubürgerempfang einladen. Stattfinden soll die Veranstaltung am 26. August auf dem Marktplatz.

Drensteinfurt wächst – und das ziemlich kontinuierlich, wie man an den zahlreichen entstandenen Baugebieten der vergangenen Jahre und Jahrzehnte unschwer erkennen kann. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind allein seit 2019 mehr als 2000 Menschen neu nach Drensteinfurt gezogen. „Mir ist sehr daran gelegen, dass die neu zugezogenen Einwohnerinnen und Einwohner die Stadt kennenlernen und sich hier wohlfühlen“, erklärt Bürgermeister Carsten Grawunder. Aus diesem Grund möchte die Stadt in diesem Jahr erstmals wieder zu einem großen Neubürgerempfang einladen.

„Alle neu Zugezogenen sollen hier die Gelegenheit bekommen, neben den Schulen und Kindertagesstätten auch die örtliche Politik und das bunte und vielseitige Vereinsleben kennenzulernen“, so der Bürgermeister. Dazu sollen alle Neubürgerinnen und Neubürger, die seit dem letzten Empfang im März 2019 in der Stadt Drensteinfurt wohnen, voraussichtlich im Juli eine persönliche Einladung erhalten. „Darüber hinaus sind aber auch alle Interessierten herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen", betont der Verwaltungschef.

Empfang an der frischen Luft

Mit Blick auf die hohe Anzahl der Neuzugezogenen findet der Empfang in diesem Jahr erstmals an der frischen Luft statt. Vorgesehen ist dafür der 26. August (Samstag). Ab 15 Uhr soll es auf dem Marktplatz losgehen. Ab 18 Uhr startet dort dann der gemütliche Teil.

Der Bürgermeister hat die Vereine und Institutionen in den vergangenen Tagen per E-Mail angeschrieben und für eine Teilnahme geworben. „Ich erwarte wieder eine große Resonanz bei den Vereinen und Institutionen, aber auch bei den interessierten Bürgerinnen und Bürgern“, so Grawunder, der sich auf die Wiederholung der Veranstaltung freut. „Wir wollen diese Veranstaltung nun regelmäßig in unseren Terminkalender aufnehmen und die Zeit vor Ort für viele interessante Gespräche nutzen."

Informationen zum Empfang und zur Teilnahme der Vereine werden regelmäßig auf der Homepage der Verwaltung unter www.drensteinfurt.de/neubuerger aktualisiert. Hier können die Vereine auch direkt ihre Rückmeldung eingeben.