Ein harmonischer Abschluss

Unter dem Motto „Ehre sei Gott und Friede den Menschen“ gaben Chorleiterin Ulla Blanke und 46 Sängerinnen und Sänger des Chores „conTAKT“ der Weihnachtszeit einen gelungenen Abschluss. Das traditionelle Weihnachtssingen fand am Sonntagnachmittag in der St.-Regina-Kirche statt.

Auch Pastor Jörg Schlummer begrüßte die rund 350 Besucherinnen und Besucher. „Es ist schön, dass wir uns am Ende der Weihnachtszeit noch einmal hier in der Kirche versammeln. Wie immer ist die besinnliche Weihnachtszeit viel zu kurz. Am heutigen Fest zur Taufe des Herrn möchten wir uns noch einmal darauf einstimmen“, sagte er in seiner Ansprache. Die traditionelle Krippe und die Bäume, die jedes Jahr in der St.-Regina-Kirche stehen, werden bereits in gut einer Woche abgebaut.

„Das Motto ist in der aktuellen Zeit wichtiger, denn je“, fuhr Pastor Schlummer fort. „Wir wünschen uns den Frieden, für die Menschen in der Ukraine, in Europa und auf der ganzen Welt.“

Mit einer stimmigen Auswahl an Liedern in deutscher und englischer Sprache, die alle auf die Themen Christi Geburt und den Frieden auf der Welt ausgelegt waren, begeisterte der Chor die Anwesenden. So präsentierten sie in der mit bunten Lichtern heimelig illuminierten Kirche unter anderem die Stücke „Das Licht von Bethlehem“ und „Jesus Christ Is Born“. Auch einige gesprochene Textbeiträge waren Teil des Abschlusskonzertes. Neben dem Gebet des Heiligen Franziskus in der abgewandelten Version „Gott, mach mich zum Grenzgänger deines Friedens“ las Pastor Jörg Schlummer die Geschichte „Wenn ich der Wirt gewesen wäre“ von Johannes Kuhn.

Begleitet von sechs Musikern

Begleitet wurde der Chor von sechs Musikern, die den harmonischen Klang der Stimmen rhythmisch mit Contra-Bass, Gitarre, verschiedenen Percussion-Instrumenten und einem Cajon sowie mit Keyboard und Querflöte vervollständigten.

Am Ende des Konzertes richtete auch Chorleiterin Ulla Blanke das Wort an das Publikum. „Vor genau drei Jahren standen wir das letzte Mal hier vorne. In diesen Jahren ist viel geschehen, auf das wir nun zurückblicken. Umso schöner ist es, dass wir uns zu unserem 20. Weihnachtssingen heute hier treffen konnten“, sagte sie. „Ich bedanke mich ganz herzlich im Namen des Chors für diese schöne musikalische Stunde zum Ausklang der Weihnachtszeit.“ Einen weiteren Dank richtete Ulla Blanke auch an die Instrumentalisten und die Pfarrgemeinde St. Regina.

Spenden für zwei Projekte

In diesem Jahr sammelt der Chor wieder Spenden für zwei besondere Projekte. „Wir möchten die Initiative Lichtblick Seniorenhilfe im Kreis Warendorf unterstützen, die von Altersarmut bedrohten Senioren im Münsterland hilft. Das zweite Projekt ist die traditionelle Sommerfahrt für Kinder und Jugendliche, die jedes Jahr stattfindet. Auch dafür sammeln wir“, erklärte Ulla Blanke.

Im nächsten Jahr geht das Weihnachtssingen des Chores „conTAKT“ in der St.-Regina-Kirche dann in die 21. Runde.