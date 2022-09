„Ein Herzstück der Gemeinde“

Ihr 125-jähriges Bestehen hat die KFD St. Regina am Sonntag gefeiert. Die Veranstaltung hatte mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche begonnen. Anschließend fanden etwa 100 Gäste den Weg zum Empfang ins Alte Pfarrhaus.

Wer seinen 125. Geburtstag feiert, der schaut naturgemäß auch zurück: auf die Anfänge, die Entwicklung, das Erreichte. Wichtiger noch allerdings war den Verantwortlichen, das wurde am Sonntagmittag beim Empfang im Alten Pfarrhaus deutlich, den Blick nach vorne zu richten: auf das, was da noch kommt und was man noch schaffen möchte. Denn die KFD St. Regina will auch in Zukunft aktiv bleiben, das betonte Teamsprecherin Ele Eidecker in ihrer Begrüßung.

MEHR ZUM THEMA Jubiläum der KFD St. Regina Ein Verein, der mit der Zeit geht

Die Veranstaltung hatte am Vormittag mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche begonnen, musikalisch mitgestaltet vom Ensemble „DiWerse Voci“. Die Predigt hatte Prof. Dr. Margret Nemann vom Bistum Münster gehalten. Anschließend fanden etwa 100 Gäste den Weg ins Alte Pfarrhaus, um gemeinsam mit der Frauengemeinschaft dieses besondere Jubiläum zu feiern – unter ihnen Vertreter von katholischer und evangelischer Kirchengemeinde, der Stadt und anderer örtlicher Vereine. An mehreren Stellwänden waren Fotos und Zeitungsartikel aus der bewegten Geschichte der Gemeinschaft ausgehängt.

In der Mitte der Gesellschaft

„125 Jahre: Das ist eine verdammt lange Zeit, und darauf können wir zu Recht stolz sein“, befand Ele Eidecker, machte aber sogleich klar, dass die Frauengemeinschaft vorhat, auch weiterhin fest in der Mitte der Gesellschaft verankert zu bleiben. Man versuche, immer wieder neue Frauen zu erreichen, die ihre Stärken einbrächten, damit andere davon profitieren könnten. Eidecker zählte auf, bei welchen kirchen- und gesellschaftspolitischen Fragen man in der Vergangenheit Engagement bewiesen und Veränderungen bewirkt habe. „Wir haben Geschichte gemacht, und daraus können wir Kraft ziehen.“

In seinem Grußwort brachte Pfarrer Jörg Schlummer anschließend zum Ausdruck, welch große Bedeutung die KFD für die örtliche Kirche hat. „Sie sind ein Herzstück unserer Gemeinde“, so der Pastor. Kirche und kirchliches Leben bestehe aus vielen Gruppen und Ebenen, und die KFD mache sich immer wieder für die Gemeinschaft stark. Mit dem Wunsch, dass der Verein auch weiterhin so lebendig bleiben möge, beendete er seinen Glückwunsch.

„ »125 Jahre: Das ist eine verdammt lange Zeit, und darauf können wir zu Recht stolz sein.« “ Teamsprecherin Ele Eidecker

Dem schloss sich Bürgermeister Carsten Grawunder in seinem Grußwort nahtlos an. „Danke für die Arbeit, die Sie hier in der Stadt leisten.“ Seiner Meinung nach bräuchte es viel mehr engagierte Frauen, gerade auch in Führungspositionen. „Ich glaube, dann hätten wir nicht so viele Kriege“, spannte er den Bogen zum weltpolitischen Geschehen, verbunden mit der Hoffnung, dass der Krieg in der Ukraine bald enden möge.

Barbara Portmann-Gawer als Vertreterin der KFD aus der Nachbarstadt Ahlen ging auch auf den Wandel ein, den der Synodale Weg für die katholische Kirche einläuten will. „Wir müssen endlich Geschlechtergerechtigkeit herstellen.“ Es sei wichtig, Banden zu bilden, sich zu vernetzen und gemeinsam voranzugehen. „Bleiben wir hoffnungsvoll.“

Teil einer großen Solidargemeinschaft

Die stellvertretende Teamsprecherin Angelika Elkendorf-Damm las ein Schreiben des KFD-Diözesanverbandes Münster vor. „Die Ortsebene ist die Basis, hier schlägt das Herz.“ Sie zitierte Worte des Dankes dafür, dass die Frauen vor Ort so viel Freude am Ehrenamt hätten und Teil einer großen Solidargemeinschaft seien. „So viel Lob tut gut“, merkte Elkendorf-Damm dazu abschließend an.

Nach dem offiziellen Teil blieb Zeit für Gespräche, bis das Mittagessen serviert wurde. Danach hatten Elkendorf-Damm und ihre Kollegin Marlies Greiwe noch einen unterhaltsamen Programmpunkt vorbereitet. Sie verkörperten, verpackt in ein kleines Ratespiel, verschiedene historische Persönlichkeiten, die die Grundsätze der KFD vertreten haben. Für den musikalischen Rahmen sorgte das Duo „Cello & Klavier“ in Person von Natsumie Sue und Adriana Hernandez.