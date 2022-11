Ein Hoch auf gute Nachbarschaft

In dem „Haus in der Bethlehemstraße“ gibt es jede Menge zu entdecken. Die drei Schöpferinnen Petra Holtmann, Angelika Averhage und Annegret Münstermann (v.l.) haben jedes Detail ihres Beitrags zur Krippenausstellung in filigraner Handarbeit selbst gemacht.

Foto: privat