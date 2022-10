Ein letzter Versuch, Lotsen zu finden

Zum ersten Mal hat die Lambertusschule bei einem besonderen Aktionstag anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche mitgemacht. Am weltweiten „Zu Fuß zur Schule“-Tag sind alle Kinder aufgefordert, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Roller zur Schule zu kommen. Aufs „Eltern-Taxi“ soll bewusst verzichtet werden. Die Intention ist, dass Kinder mehr Sicherheit im Straßenverkehr gewinnen und selbstständiger werden sollen. Zudem wird dadurch das hohe Verkehrsaufkommen vor Schulen oder auch vor Kindergärten reduziert.

Für Familien, die in Walstedde wohnen, war das recht einfach zu bewerkstelligen. Allerdings besuchen auch 38 Kinder aus Drensteinfurt, zehn aus Hamm, fünf aus Ahlen und eines aus Ascheberg die Lambertusschule. Da wird es dann schon schwieriger mit dem reinen Fußweg. Doch das Kollegium um Schulleiterin Birgitta von Rosenstiel hatte sich etwas überlegt – und drei spezielle Sammelpunkte eingerichtet. Am K+K-Parkplatz, bei Höhne an der Dorfstraße sowie am Kriegerehrenmal warteten Mitarbeiter der Schule auf die Kinder. Dann ging es als Gruppe das letzte Stück gemeinsam zu Fuß zum Böcken.

Neuralgische Punkte absichern

Und das hat so gut funktioniert, dass die Rektorin nun – ein letztes Mal – versuchen möchte, einen Lotsendienst aufzubauen. Denn was in Rinkerode und Drensteinfurt seit Jahren etabliert ist, dass nämlich Großeltern und Eltern neuralgische Punkte auf den Schulwegen absichern, das soll es endlich auch in Walstedde geben. Bisher seien alle Aufrufe dazu ins Leere gelaufen, bedauert von Rosenstiel. Doch da auch der Einsatz für einen Zebrastreifen an der Dorfstraße keinen Erfolg gebracht habe, will sie alternativ nun Ehrenamtliche gewinnen. Die sollen am Morgen vor Schulbeginn für zehn, 15 Minuten dabei helfen, den Mädchen und Jungen sicher über die Straßen zu helfen. An drei Punkten – am Brink, bei Höhne und am Böcken – sollen sie Stellung beziehen. Je mehr Freiwillige sich finden, desto seltener muss jeder Einzelne ran.

Wer sich als Verkehrshelfer engagieren möchte, kann sich im Sekretariat der Grundschule melden: Tel. 0 23 87 / 226, E-Mail: r.rosendahl@drensteinfurt.info.