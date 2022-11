„Ein Lichtermeer zu Martins Ehr‘“

In allen Ortsteilen wurde am Freitagabend St. Martin gefeiert. Zum ersten Mal wurde die Veranstaltung in Walstedde von beiden Kitas gemeinsam ausgerichtet – ein voller Erfolg.

Der erste gemeinsame Martinsumzug der beiden Kitas St. Lambertus und Hoppeditz am Freitagabend ist ein voller Erfolg gewesen. Rund 300 Kinder und Eltern nahmen am Umzug teil. Viele präsentierten stolz ihre selbstgebastelten Laternen.

Es ist in jedem Jahr ein riesen Spaß für Klein und Groß: die Vorfreude, das Basteln der Laternen und schließlich der Martinsumzug mit anschließendem Martinsspiel. Nachdem die meisten Umzüge in den vergangenen Jahren aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, ließen sich viele Familien in diesem Jahr eine Teilnahme nicht entgehen.

Zu Beginn gab es eine kurze Einführung und ein Gebet mit Pater Johny. Vom Lambertus-Kirchplatz aus ging es schließlich singend durch die Wohngebiete bis zum Bolzplatz an der Grundschule. Auf dem Weg bekamen die Kitas Hilfe von der Polizei, die an den gefährlichen Stellen die Straße absperrte, damit auch wirklich jeder heile ans Ziel kam.

Bereits seit 40 Jahren hat das Martinsspiel in Walstedde Tradition. Im Jahr 1982 hatten Martin Nettebrock und Hermann Schauf das erste Mal gemeinsam die Geschichte um Sankt Martin und den frierenden Bettler gespielt, der einen Teil von Martins Umhang erhält.

Szene der Mantelteilung

Mit leuchtenden Augen verfolgten die Kinder das Spiel auf der Wiese. Staunend schauten sie zu, wie Sankt Martin auf seinem edlen Ross an ihnen vorbei trabte. Nach einem gelesenen Einstieg in die Geschichte, wechselten die beiden Darsteller ins Freispiel und improvisierten die Szene der Mantelteilung gekonnt. Auch das diesjährige Martinspferd, Wallach „Tiago“, meisterte den Umzug und seinen Auftritt souverän.

„Wir sind ein Dorf. Es ist wirklich toll, jetzt endlich einen gemeinsamen Umzug zu haben“, sagte Martin Nettebrock nach dem Ende der Vorstellung. Auf dem Hans-Sender-Platz gab es für alle zum Ausklang des Abends die Martinsbrezeln, Würstchen und heiße Getränke.

Pony vom Reitverein

In Drensteinfurt waren am Freitagabend zahlreiche Familien zum Martinsspiel in den Schlosspark gekommen. Und auch in Rinkerode waren viele kleine und große Leute der Einladung des Familienzentrums St. Pankratius gefolgt, am späten Freitagnachmittag gemeinsam St. Martin zu feiern. Die Laternen der Kinder leuchteten in allerlei Farben und Formen. Nach einem kurzen Umzug um die Kirche fand auf der Wiese des Pfarrzentrums das Martinsspiel statt. Die Organisatoren zeigten sich erfreut, dass der Reitverein Rinkerode ihnen für die Veranstaltung ein Pony ausgeliehen hatte. Erzieherin Svenja ten Brink hatte das Tier mit dem passenden Namen „Tina“ von dort zur Wiese gebracht, Tochter Mathilda mimte den Heiligen Martin hoch zu Ross. Die Grundschülerin zerschnitt mit ihrem Schwert den roten Mantel und teilte ihn mit dem frierenden Bettler, gespielt von einem Kita-Kind, während die Besucher das Martinslied sangen. Anschließend war bei Martinsbrötchen, gebacken von einigen Kita-Eltern, heißem Kakao und Glühwein noch Gelegenheit zum Austausch.