Ein Pumptrack für alle Altersgruppen

Am Neubau der Kita „Hoppeditz“ wird noch etwas länger gearbeitet als gedacht. Deshalb hängt auch die Idee, den stillgelegten Bolz- und Skateplatz an der Lambertusschule wiederzubeleben, weiter in der Warteschleife. Gedanken über eine mögliche Gestaltung haben sich die Teams von Kultur- und Bauhof aber trotzdem schon gemacht.

Das Ergebnis: Es soll kein klassischer Skateplatz, sondern ein sogenannter Pumptrack realisiert werden. „Eigentlich alle Städte in der Umgebung planen jetzt so etwas“, weiß Stadtjugendpfleger Rüdiger Pieck. Die asphaltierte Strecke kann auf unterschiedliche Weise – mit Inlinern, Skateboards, Mountainbikes oder auch kleinkindgerechten Fahrzeugen – genutzt werden und spricht verschiedene Altersgruppen an.

Im März seien über Facebook und die örtliche Jugendfeuerwehr zwei nicht-repräsentative Umfragen gestartet worden, berichtet die Verwaltung. Ein Pumptrack sei von der Mehrzahl der Teilnehmenden klar favorisiert worden. Damit könnte auch der zusätzlich am Ortsrand geplante Bikepark entfallen – für den die Stadt bislang ohnehin noch kein geeignetes Grundstück finden konnte. Im Ausschuss für Familie, Jugend, Senioren und Soziales kam die Idee am Dienstagabend bei allen Fraktionen gut an.

Lärmschutzgutachten nötig

Eine Hürde auf dem Weg zum Pumptrack gilt es allerdings noch zu nehmen. Da es sich bei dem Quartier um ein reines Wohngebiet handelt, muss zunächst ein Lärmschutzgutachten in Auftrag gegeben werden. Das und die Genehmigung des Bauantrags seitens des Kreises Warendorf sind die Voraussetzungen dafür, dass an dieser Stelle überhaupt weiter geplant werden kann.

Falls grünes Licht käme, könnten in diesem Bereich auch die Fitnessgeräte für Senioren gleich mit aufgestellt werden. Es würde eine Freizeitfläche für wirklich alle Altersgruppen entstehen.