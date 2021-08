Keine Unfälle, ein fast ausverkauftes „Haus“, bestes Wetter – und der höchste Wettumsatz, der in diesem Jahr auf einer deutschen Rennbahn generiert werden konnte: Mit dem 110. Renntag sind die Organisatoren rundum zufrieden. Und für den guten Zweck wurde am Ende auch noch etwas getan.

116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, das spannenden Trabrennsport erleben durfte, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging.

Das sah auch Klaus Storck, Vorsitzender des Drensteinfurter Rennvereins, so, der am Abend mehr als zufrieden mit dem Ablauf der Veranstaltung war. „Es war ein ganz toller Tag – und das trotz der ganzen Einschränkungen und Probleme, die wir im Vorhinein hatten“, bilanzierte er. „Ich bin froh, dass wir dieses Wagnis eingegangen sind und den Renntag durchgeführt haben.“ Glücklich sei er auch über den unfallfreien Verlauf, den „Riesenumsatz“ und die vielen Zuschauer. „Natürlich hat dieses Jahr auch mal wieder das Wetter mitgespielt. Wir hatten ideale Bedingungen“, ergänzte Storck, der „richtig stolz“ auf die gesamte Mannschaft für die geleistete Arbeit und das Engagement war.

Beste Stimmung im Publikum

Sehr zufrieden war auch Detlef Orth. „Ob leckeres Essen oder Trinken, verweilen auf dem grünen Rasen, wetten oder Rennen genießen: Heute war für jeden etwas dabei. Und dazu stimmten auch die sommerlichen Temperaturen“, brachte es der Sportliche Leiter des Vereins auf den Punkt. Paul Fels freute sich, dass am Ende ein „Bombenumsatz“ herumgekommen sei. „Das ist ein super Ergebnis – vor allem für nur zehn durchgeführte Rennen, von denen viele erst auf den letzten Metern entschieden wurden“, betonte der dritte Vorsitzende. Ebenfalls hatte er ein Lob für die Zuschauer im Gepäck: „Das Publikum war total klasse. Die haben mitgefiebert und eine super Stimmung gemacht.“

Organisatoren und Besucher rundum zufrieden 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann 116 000 Euro Wettumsatz in zehn Rennen, ein mit 2899 Zuschauern fast ausverkauftes „Haus“, die spannenden Trabrennsport erleben durften, und dazu strahlender Sonnenschein ohne einen einzigen Tropfen Regen. Oder kurz: Ein rundum gelungener Renntag, der am Sonntag bereits in der 110. Auflage im Erlfeld über die Bühne ging Foto: Simon Beckmann

In die gleiche Kerbe schlugen auch die beiden Fahrer Jochen Holzschuh und Rob de Vlieger. „Respekt an Drensteinfurt. Das war ein super Tag hier“, sagte Vlieger, der beim Fahrercup Zweiter wurde. Seriensieger Holzschuh, der auch in diesem Jahr die Fahrerwertung für sich entschied, fügte an: „Der Stewwerter Rennverein ist einfach der Hammer. Da können sich andere Vereine eine Scheibe von abschneiden.“ Lokalmatador Rodegang Elkendorf, der im „Preis der Westfälischen Nachrichten“ Vierter wurde, berichtete, dass er immer gerne in Drensteinfurt an den Start gehe: „Das macht hier einfach Spaß.“

Lob für „tadellose Organisation“

Die familiäre Atmosphäre im Erlfeld genossen unterdessen auch Theo, Heike und Katharina Homann. „Wir sind immer wieder gerne hier – und das schon seit ganz vielen Jahren“, berichteten sie, die sich durch das coronabedingte Konzept – die Zuschauer mussten die Rennen in drei eingeteilten Sektoren verfolgen – nicht eingeschränkt fühlten. „Eigentlich ist alles so wie sonst auch“, meinte die Familie. Ein Lob für die „tadellose Organisation“ hatten auch Karl-Heinz und Petra Wagner aus Münster sowie Cecilia Sparding aus Hamm für den Rennverein im Gepäck. „Das hat alles gut funktioniert. So konnten wir die entspannte Stimmung bei traumhaftem Wetter genießen.“