Alpha heißt eine ökumenische Bewegung, die ihren Ursprung in London hat. Nun wird ein solcher Kurs, der sich mit den Grundlagen des christlichen Glaubens befasst, in den drei Gemeinden des neuen Pastoralen Raums angeboten.

„Eigentlich ist es ein Schnupperkurs für Sinnsucher“, sagt Pastor Jörg Schlummer und meint den Alpha-Kurs, der nach den Sommerferien erstmals in der St.-Regina-Gemeinde stattfinden wird. Und nicht nur dort. Denn mit Blick auf den Pastoralen Raum, der ab Januar 2024 entstehen soll, wird das Angebot gemeinsam mit den katholischen Gemeinden in Sendenhorst und Ascheberg realisiert.

Schon länger hat die katholische Kirche mit sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Neue Wege, gläubige Menschen zu erreichen, müssen beschritten werden. Wobei: Neu ist Alpha nicht. Das Konzept sei in den 1970er Jahren in einer kleinen anglikanischen Gemeinde in London entwickelt worden. „Mittlerweile ist es eine weltweite ökumenische Bewegung“, so Pfarrer Schlummer.

Weitere Mitstreiter an Bord

Er selbst habe sich schon länger dafür interessiert. Vor drei Jahren ist dann das Ehepaar Weiser aus München nach Drensteinfurt gezogen und begann, sich hier in der Gemeinde zu engagieren. Silke und Detlev Weiser hatten in Bayern schon vor mehr als einem Jahrzehnt Alpha-Kurse mitgemacht. Daraus ist die Idee entstanden, auch hier im Münsterland einen solchen aufzubauen. Mit den Pastoren Clemens Lübbers (Sendenhorst) und Stefan Schürmeyer (Ascheberg), mit denen er einen Fortbildungskurs im Borromaeum in Münster besuche, hatte Schlummer schnell weitere Mitstreiter an Bord.

Konkret geht es in diesem Kurs darum, die Grundlagen des christlichen Glaubens kennenzulernen. „Warum betet man?“, „Was ist der Heilige Geist?“, „Wie kann man die Bibel lesen?“: Diese und ähnliche Fragen würden behandelt, erklärt Silke Weiser. „Es ist ein niederschwelliges, überkonfessionelles Angebot für Menschen, die am christlichen Glauben interessiert sind.“ Und Pfarrer Schlummer ergänzt: „Es gibt zunehmend Menschen, die nicht getauft oder aus der Kirche ausgetreten sind. Oder die aus Familien kommen, in denen der Glaube keine große Rolle spielt.“ Wer sich dennoch mit diesem auseinandersetzen wolle, an den richte sich der Alpha-Kurs. Aber: „Selbst fleißige Kirchgänger können da noch was lernen“, meint Detlev Weiser schmunzelnd.

„ Selbst fleißige Kirchgänger können da noch was lernen. “ Detlev Weiser, Arbeitskreis Alpha-Kurs

Geplant sind insgesamt 13 Termine – elf davon abends plus zwei Samstage –, und zwar im Wechsel in allen drei Gemeinden. Die Treffen beginnen stets mit einem gemeinsamen Essen, gefolgt von einem Vortrag zu einem bestimmten, lebensnahen Thema, das abschließend in Kleingruppen diskutiert wird. Zwar gebe es einen roten Faden, die Abende seien aber in sich abgeschlossen. Es sei also nicht schlimm, mal einen Termin zu verpassen, weiß Silke Weiser. „Die Teilnahme ist kostenlos, nicht verpflichtend und findet in einem geschützten Raum statt“, betont Pfarrer Schlummer, dass beispielsweise keine Fotos gemacht würden.

Informationsabende in allen Gemeinden

Neben Teilnehmern werden auch noch Helfer gesucht, die sich beispielsweise beim Kochen, beim Auf- und Abbau oder auch der Begleitung der Gesprächsrunden einbringen möchten. Vorab finden in allen drei Gemeinden Informationsabende statt, um Interessierten weitere Details zu Inhalt und Ablauf näherzubringen. Diese finden statt am 21. März (Dienstag) um 19.30 Uhr im Pfarrheim St. Lambertus in Ascheberg, am 28. März (Dienstag) um 19 Uhr im Alten Pfarrhaus in Drensteinfurt und am 30. März (Donnerstag) um 19 Uhr im Alten Pastorat in Sendenhorst.

„Wir möchten das hier einfach mal ausprobieren“, kann Pastor Jörg Schlummer schlecht einschätzen, wie der Zulauf zum Alpha-Kurs sein wird. Das Ziel sei, ein nettes, unverbindliches Angebot zu schaffen, durch das Gläubige an die Gemeinde andocken könnten. „Und vielleicht ergeben sich daraus ja auch Anschlussangebote.“ Wichtig sei einfach, ergänzt Detlev Weiser, ein Gruppengefühl zu erzeugen und einen Austausch zu ermöglichen.