Ein Segen für den Schutzbedürftigen

Es war das erste Mal, dass die Pfarrei St. Regina einem Flüchtling Kirchenasyl gewährt hat. Sechs Monate hatte Mohammad Sayed bei der Gemeinde Zuflucht gefunden. Viele Helfer haben sich um ihn gekümmert. Und vielleicht hat der 20-Jährige sogar eine Perspektive in Deutschland.

Mohammad Sayed suchte Zuflucht. In Drensteinfurt wurde sie ihm gegeben: von der Katholischen Kirchengemeinde St. Regina. Ein halbes Jahr gewährte diese dem von der Ausweisung bedrohten Afghanen in ihren Gebäuden Asyl. Es war ein Novum für die Gemeinde. Nach dem Ende dieser Zeit, die viele helfende Hände möglich gemacht haben, galt es, zurückzublicken, Danke zu sagen und die nächsten Schritte in die Wege zu leiten.