Eine Bereicherung für beide Seiten

Gemeinsam mit Margarete Naerger bildet Margret Becker nun das Ansprechpartnerinnen-Duo bei der Hospizgruppe Drensteinfurt. In Händen hält sie das Buch „Du tust mir gut“, das die Hospizbewegung in diesem Jahr herausgebracht hat. Es ist auch in der „Bücherecke“ erhältlich.

Foto: Nicole Evering