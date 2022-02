Traumberuf finden, Bewerbungsfotos machen lassen, Lebensläufe schreiben: In dieser Woche findet das Bewerbungscamp an der Teamschule statt. An zwei Tagen sind auch 18 Personaler vor Ort, um mit den Neuntklässlern realistische Vorstellungsgespräche zu führen.

Bewerbungscamp an der Teamschule

Ein wenig aufgeregt dürften sie schon gewesen sein, die Neuntklässler, von denen die meisten am Dienstag vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben ein Vorstellungsgespräch absolvieren mussten. Oder besser gesagt: durften. Denn beim einwöchigen Bewerbungscamp werden die Schülerinnen und Schüler ganz praxisnah darauf vorbereitet, was sie nach der Schulzeit im Berufsleben erwarten wird. „Das ist eine einmalige Chance“, motivierte Schulleiterin Anja Sachsenhausen ihre Schützlinge. „Ergreift sie.“

Viele Jahre lang hatte Claudia Schemmelmann die Berufsorientierung an den weiterführenden Schulen in Drensteinfurt verantwortet und auch das Bewerbungscamp federführend organisiert. Da sie sich beruflich jedoch neu orientiert hat, musste das Kollegium um Heiko Schwarz, Abteilungsleiter der Jahrgänge acht bis zehn, das Angebot erstmals selbst auf die Beine stellen. Mit Unterstützung aus der Stadtverwaltung waren 18 Personaler aus verschiedenen Bereichen akquiriert worden, um die Vorstellungsgespräche mit den Jugendlichen zu führen. Und das in diesem Jahr auch wieder persönlich, nachdem dieser Teil des Bewerbungscamps 2021 coronabedingt lediglich per Videokonferenz hatte stattfinden können.

Absagen auf den letzten Drücker

Dabei mussten Schwarz und Kollegen einigermaßen rotieren, als auf den letzten Drücker noch eine Handvoll Personaler abgesprungen war. „Den letzten Ersatz habe ich gestern Abend um 20.30 Uhr gefunden“, so der Lehrer am Dienstagmorgen. Da hatten sich Schüler und Firmenvertreter zur kurzen Begrüßung im Forum des Altbaus versammelt, bevor sie auf die verschiedenen Räume verteilt wurden.

Es sei schade, dass Claudia Schemmelmann für die Aufgabe nicht mehr zur Verfügung stehe, so Anja Sachsenhausen. „Aber wir geben alles und hoffen, dass es möglichst reibungslos klappt.“ Die Gelegenheit, mit echten Personalern realitätsgetreue Vorstellungsgespräche zu führen, biete in dieser Form keine andere Schule. „Natürlich kann die Rückmeldung auch mal wehtun. Aber das muss man auch für sich annehmen. Ich glaube, dass ihr sehr viel mitnehmen könnt aus dieser Woche“, wandte sich die Schulleiterin noch einmal an die Jugendlichen, die tags zuvor ihre Bewerbungsmappen für die Gespräche vorbereitet hatten.

Auch an diesem Mittwoch werden noch einmal Vorstellungsgespräche geführt, bevor die Neuntklässler dann am Donnerstag die DASA-Arbeitswelt-Ausstellung in Dortmund besuchen. Der Freitag dient dann der Evaluation der Woche.