Eine Fahrt nur für Kids aus Stewwert

„Bolle“, dieser Name ist den Walstedder Kindern natürlich ein Begriff. Die Ferienfreizeit über Christi Himmelfahrt ist seit fast 25 Jahren eins der Highlights im jährlichen Veranstaltungskalender für das Lambertusdorf. Etwas Ähnliches wünschten sich auch die Kinder aus Stewwert, das ist jüngst bei einer Umfrage des Kulturbahnhof-Teams herausgekommen.

In diesem Jahr kann der Wunsch endlich in Erfüllung gehen. Dafür haben sich das Jugendwerk Driwa, die DJK Olympia sowie die katholische und die evangelische Kirchengemeinde zusammengetan. Die erste Stewwerter Kinderfreizeit wird über den Tag der deutschen Einheit in das Schullandheim Riepenburg nahe Hameln führen. Dabei sein können Kinder aus Drensteinfurt im Alter von neun bis zwölf Jahren. Vom 30. September bis zum 3. Oktober können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so manches Abenteuer erleben, verspricht der Flyer. 45 Plätze gibt es. „Bei Bedarf könnten wir auch noch aufstocken“, sagt Anja Buthe vom Kulturbahnhof-Team.

Beitrag zum Zusammenhalt

Sie wird die Fahrt gemeinsam mit weiteren „Teamern“ begleiten. Manchen Kids sei eine mehrwöchige Fahrt wie SKiFF oder RiFF einfach zu lang. Zum Austesten, ob man Spaß an solch einer Freizeit habe, eigne sich ein langes Wochenende besser. Und Buthe weiß, dass solche Fahrten noch einmal besonders zum Zusammenhalt innerhalb der Ortsgemeinschaft beitragen. Deshalb sei auch „Bolle“ ausschließlich für Kinder aus Walstedde, Ameke und Herrenstein konzipiert. Für Rinkerode sei solch eine Freizeit ebenfalls vorstellbar, allerdings noch nicht konkret in Planung.

In Hameln haben die Drensteinfurter das Gelände der Riepenburg ganz für sich alleine. Es gibt einen Sport- und einen Spielplatz, Tischtennisplatten, Feuerstellen und ein Wald-Klassenzimmer. Der Samstag soll als spezieller Mottotag ganz im Zeichen des Themas „Mittelalter“ stehen. Passende Kostüme dürften gerne eingepackt werden, seien aber keine Pflicht, sagt Buthe.

Die Kosten für die erste Stewwerter Kinderfreizeit betragen 120 Euro inklusive Verpflegung. Anmeldungen sind ab sofort bis Mitte August online möglich: www.drensteinfurt.ferienprogramm-online.de.