Einfach eine Tasse spendieren

Die Idee ist ebenso simpel wie genial. Wer etwas mehr Geld im Portemonnaie hat und sich einen Kaffee kauft, bezahlt neben seiner eigenen noch eine weitere Tasse für eine Person, der das nötige Kleingeld fehlt. So kann man mit wenig Geld einem anderen eine Freude bereiten. In großen Städten hat sich diese Idee schon etabliert. Cafés, Bäckereien, Friseursalons und andere Dienstleister machen mit.

Die Rechtsreferendarin Jennifer Simon hat die Geste der Mitmenschlichkeit nun auch nach Drensteinfurt gebracht. Die 28-Jährige ist schon seit Jahren ehrenamtlich für Mensch und Tier unterwegs. Besonders durch ihre Arbeit mit Obdachlosen in Münster weiß sie, wie wenig Geld manche Menschen zum Leben haben. Ein Schlüsselerlebnis hatte sie vor einigen Wochen im Eiscafé „Valcellina“ in der Wagenfeldstraße. „Eine Frau fragte nach dem Preis einer Waffel, die sie offensichtlich nicht bezahlen konnte“, erinnert sie sich. Jennifer Simon bezahlte nicht nur die Waffel, sondern suchte auch das Gespräch mit Ayman Mohamed, dem Betreiber des Eiscafés. „Ich habe schon oft erlebt, dass er einen Kaffee umsonst gibt oder den Preis nachlässt, wenn er sieht, dass das Geld fehlt.“

Neben Eis gibt‘s ein offenes Ohr

Von der Idee des aufgeschobenen Kaffees war Ayman Mohamed sofort begeistert. Sein Café erlebt er als Multikulti-Begegnungsstätte. Viele Gäste seien Stammgäste. „Wir sind wie eine große Familie, wir helfen uns gegenseitig“, freut sich der 54-Jährige. Bei ihm gebe es nicht nur Eis, Kaffee und Waffeln, sondern auch ein offenes Ohr, ein nettes Wort und manchmal auch Hilfe bei der Übersetzung eines Briefes. Nicht ohne Stolz erklärt er: „Ich führe Menschen zusammen.“

Der gebürtige Ägypter lebt seit 30 Jahren in Deutschland, seit 20 Jahren betreibt er seine Eisdiele in der Wagenfeldstraße. Seit einigen Jahren beobachte er, dass viele Menschen nur noch an sich dächten und das Gefühl für den anderen verloren hätten. „Das Geld steht an erster Stelle, aber der Kapitalismus hat nicht das letzte Wort.“ In seiner Heimat wüssten die Menschen, dass man das, was man gebe, auch zurückbekomme. Gerade durch Corona sei die Zahl der Armen gestiegen. Und durch Corona habe man auch gespürt, wie wichtig ein nettes Wort sei.

Projekt, das andere ansteckt

Der „aufgeschobene Kaffee“ sei ein Projekt, das andere anstecke, glaubt Ayman Mohamed. „Es gibt in Drensteinfurt so viele Leute, die gerne helfen“, ist sich der zweifache Familienvater sicher. „Ich glaube an die Menschen hier, darum habe ich Lust auf das Projekt.“

Jennifer Simon hat ein Schild entworfen, das vor dem Eiscafé auf das Projekt hinweist. Ein weiteres steht in der benachbarten Tafel. „Vielleicht nutzt jemand der Wartenden das Angebot“, sagt sie. Auch die Tafel-Mitarbeiter habe sie informiert und sei dort auf große Zustimmung gestoßen.

„Ich habe gedacht, wie schön das wäre, wenn viele helfen“, erklärt sie. „Man kann die Politik nicht ändern, aber jeder kann selbst das Leben etwas schöner machen“, lautet ihre Überzeugung. Und sie hofft, dass sich noch weitere Geschäftsleute im Ort finden, die bei der Aktion mitmachen möchten.