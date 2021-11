Einlass ins Bürgerzelt nur für 2G

So eng wie gewohnt soll und wird es auf dem kommenden Weihnachtsmarkt sicher nicht zugehen. Die IGW hat ein umfassendes Hygienekonzept erstellt. So gilt etwa für den Besuch des „Heerlagers“ der

Die Coronazahlen gehen derzeit durch die sprichwörtliche Decke – auch in Drensteinfurt, wo Stand Montag 42 Infizierte bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 180,2 gezählt werden. Die Stadtverwaltung hat bereits reagiert – und wie während der vergangenen Lockdown-Monate gut die Hälfte ihrer Belegschaft ins Homeoffice geschickt, um so selbst bei einem Infektionsgeschehen in eigenen Reihen handlungsfähig zu bleiben. Der Besuch der Verwaltung selbst ist bis auf Weiteres nur noch nach Terminvereinbarung möglich.