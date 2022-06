Elmenhorst soll weichen

Die Pläne stehen noch ganz am Anfang. Werden sie jedoch wie bislang nur grob umrissen umgesetzt, dann wird sich das Bild im Stadtzentrum deutlich ändern. Um Platz für einen neuen OP-Trakt am St.-Josef-Stift zu machen, soll das Restaurant Elmenhorst abgerissen werden.

Ist ein Projekt abgeschlossen, steht das nächste eigentlich bereits auf dem Reißbrett. Kein Wunder, denn seit Jahrzehnten wird nun im und um das St.-Josef-Stift eigentlich kontinuierlich renoviert, umgebaut, angebaut oder erweitert. Eine Tradition, die auch in den kommenden Jahren wohl nicht abreißen wird. Konkret geht es dabei allerdings nicht wie zuletzt in Sachen Reha-Zentrum um eine Erweiterung auf der berühmten „grünen Wiese“. Das Projekt, das am Donnerstagabend zunächst einmal grob im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt werden soll, zielt vielmehr auf eine durchaus ortsbildprägende Stelle ab, die schon bald ein vollkommen neues Gesicht erhalten könnte.