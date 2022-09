Endlich wieder fröhliches Beisammensein

Der Walstedder Dorftag war auch in seiner dritten Ausgabe wieder ein voller Erfolg. Mehrere hundert Besucher kamen bei bestem Wetter auf den Schützenplatz. Auch die Einweihung des Platzes an der Lambertus-Grundschule fand im Rahmen des Festes statt.

Dorftag in Walstedde mit viel Programm

Auf der Bühne war mächtig was los. Auch die „Dancing Kids“ von Fortuna Walstedde zeigten, was sie drauf haben.

Über Traumwetter und beinahe wolkenlosen Himmel konnten sich die Veranstalter und Besucher des dritten Walstedder Dorftags am Samstag freuen. Mehrere hundert Menschen kamen auf dem Schützenplatz zusammen und verbrachten einen idyllischen Nachmittag miteinander. Direkt zur Eröffnung gab es auch schon das erste Highlight: Der Platz an der Schule wurde feierlich in „Hans-Sender-Platz“ benannt.

Wechsel auf den Schützenplatz

„Ich begrüße sie alle ganz herzlich zu unserem Dorftag, der nach der Corona-Pandemie heute endlich das dritte Mal stattfinden darf. Diesmal an einem neuen Standort“, sagte Bürgermeister Carsten Grawunder sichtlich erfreut. Schon zur Eröffnung um 14 Uhr hatten viele Besucher den Weg zum Schützenplatz gefunden. „Heute bekommt auch der Platz zwischen der Grundschule und der Sporthalle seinen Namen“, so Grawunder. Gemeinsam wolle man an den im Jahr 2005 verstorbenen Hans Sender erinnern, der mehr als 20 Jahre lang als Leiter der Lambertus Grundschule tätig war, sich kommunalpolitisch engagierte und im Kirchenvorstand einbrachte. Über 15 Jahre lang war Sender darüber hinaus erster Vorsitzender von Fortuna Walstedde, dessen Breitensportabteilung er maßgeblich mit begründete.

Diese Männer schmiedeten heißes Eisen. Foto: Pia Sofie Bartmann

„Auch ich möchte sie alle herzlich willkommen heißen“, sagte Birgitta von Rosenstiel, heutige Leiterin der Lambertus-Grundschule. Die Rührung der Familie sei deutlich spürbar. Der Verlust von Hans Sender sei noch immer präsent. „Ich habe ihn immer als hilfsbereiten, engagierten Menschen erlebt.“ Als „graue Eminenz“, wie Sender noch heute an der Schule liebevoll genannt wird, werde er für immer ein Urgestein in Walstedde bleiben, so von Rosenstiel.

Nach der gemeinsamen Enthüllung des Schildes ergriff Ortsvorsteher Heinz Frie das Wort und dankte den Veranstaltern, sowie dem Organisationsteam. „Viele Dinge, die früher als selbstverständlich erachtet wurden, werden heute, nach Corona, wieder mehr wertgeschätzt“, stellte er, mit Blick auf das gemeinsame Beisammensein, fest. Auch Frank Schroth vom Organisationsteam sprach allen Helfern und Sponsoren seinen Dank aus, bevor das abwechslungsreiche Programm Fahrt aufnahm.

Auf der Bühne wechselten sich Livemusik, der Kirchenchor „Cantate Domino“, der Kinderchor und die „Dancing Kids“ von Fortuna Walstedde ab. Auch die Kita St. Lambertus hatte mit ihren Kindern einige Mitmachlieder vorbereitet.

Neben dem Bühnenprogramm zogen die verschiedenen Stände die Blicke der Besucher auf sich.

Es gab selbst gemachte Filz- und Holzwaren, mit Ölfarbe gemalte Kunstwerke und Honig aus der Imkerei der Familie Kaplan.

Diese Frauen brachten die Spinnräder in Schwung. Foto: Pia Sofie Bartmann

Interessierte konnten am Stand der Bücherei stöbern und die heimische Handwerkskunst wie das Korbflechten, das Schmiedehandwerk und die Weberkunst bestaunen. Die kleinen Gäste kamen auf der Hüpfburg, beim Sackhüpfen und auf dem Karussell auf ihre Kosten. Auch der Stand für Glitzer-Tattoos und die Schusskraftmessung am Stand der Fortuna kamen bei den Kindern gut an.

Für Speisen sorgten die Mütter der Dancing Kids und die Frauen vom KFD. Es gab frische Waffeln, Kaffee und Kuchen.

Auch am Grillstand hatten die freiwilligen Helfer aus der Kolpingsfamilie viel zu tun. Sie servierten den Besuchern Bratwürstchen und Pommes. Den Abschluss des gelungenen Tages machte schließlich die Waltroper Oldie-Band „Movin’On“.