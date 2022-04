Programm-Vorbereitungen der Stadt für den Sommer laufen auf Hochtouren

Vor allem die Großaktionen zum Ferienauftakt erfreuen sich großer Beliebtheit. Die Planer der Stadt gehen bislang davon aus, dass „Halli-Galli“ und „Minilon“ in diesem Jahr wieder in normalem Umfang stattfinden können.

Der „Schuljahresendspurt“ nähert sich mit großen Schritten. Nach der Osterpause sind es nur noch gut zwei Monate, bis die in diesem Jahr recht früh startenden Sommerferien in NRW beginnen. Und das, so hoffen es wohl nicht wenige Schüler und Familien, unter deutlich normaleren Umständen, als es nun in den vergangenen zwei Corona-Jahren der Fall war.