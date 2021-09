Erheiterndes nach langer Düsterkeit

Das neue Programm der „Akademie Gegenwert“ am Gesundheitszentrum Haus Walstedde steht. Los geht es bereis am 17. Oktober mit einem Kabarett-Abend. Ein Highlight wird der Besuch von Altbundespräsident Joachim Gauck im März kommenden Jahres sein.

Sich mit sozialen, gesellschaftlichen und philosophischen Fragen auseinander setzen und Raum für Begegnungen mit psychologischen, spirituellen, medizinischen, sozialen, kulturellen, politischen und naturwissenschaftlichen Themen eröffnen: Das ist das Ziel des gemeinnützigen Vereins „Akademie Gegenwart“, der im November 2019 auf dem Gesundheitscampus von Haus Walstedde gegründet worden ist. „Wir wollen alle Interessierten einladen, sich mit uns den existenziellen und außerordentlich spannenden Fragen des Lebens ohne ideologische Enge und ohne missionarischen Eifer zuzuwenden“, erklärt Prof. Dr. Dr. Josef Weglage als Vorsitzender. Darüber hinaus soll in den Bereichen der psychischen Gesundheit aktive Hilfe geleistet werden.

Bereits vor der Corona-Pandemie seien die Veranstaltungen des Vereins – zu Gast im Lambertusdorf waren Prof. Dr. Dr. Harald Walach mit einem Vortrag über „Spiritualität – die vergessene Dimension“ sowie der bekannte Schweizer Theologe Pierre Stutz, der über Liebe referierte – auf großes Interesse gestoßen. „Daran wollen wir jetzt anknüpfen und nach der langen Düsternis mit etwas Erheiterndem beginnen“, sagt Weglage. Dementsprechend hat der Verein, der ein Forum für Menschen mit Interesse an existenziellen Themen schaffen möchte, in Kooperation mit den Kulturfreunden um Rudi Marhold die beiden Kabarettisten Kai Magnus Sting und Fritz Eckenga nach Walstedde eingeladen. Der Neustart nach der coronabedingten Pause soll am 17. Oktober (Sonntag) um 17 Uhr im Hotel Leib und Seele über die Bühne gehen. „Herrliche Satire und beste Gedichte treffen auf abenteuerliche Geschichten von der Straße und beste Improvisation“, macht schon die Ankündigung Lust auf das einmalige Programm der beiden Kabarettisten.

Ein Streitgespräch mit dem Thema „Das Recht auf Sterben – mit Hilfe anderer?“ findet dann am 14. November (Sonntag) um 17 Uhr im Hotel „Leib & Seele“ statt. Dazu sind mit Dr. Michael de Ridder, Rechtsanwalt Wolfgang Putz, Anne Schneider und Dr. Nikolaus Schneider gleich vier bekannte Gäste eingeladen, die mit den interessierten Besuchern ins Gespräch kommen wollen.

Für das kommende Jahr wurden ebenfalls bereits einige Veranstaltungen geplant. Unter anderem geht es dabei um Scham, Glück oder Gott in der Pandemie. Ein Highlight wird zudem sicherlich die Lesung mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck am 27. März (Sonntag) um 17 Uhr im Hotel „Leib & Seele“ sein. „Er streitet in seinem neuen Buch für Toleranz, weil sie das friedliche Zusammenleben von Verschiedenen überhaupt erst ermöglicht“, sagt Weglage und fügt hinzu, dass es ihn erstaune, dass so viele bekannte Menschen bereit seien, ins Lambertusdorf zu kommen und die Idee der Akademie Gegenwart zu unterstützen.

Mehr Informationen zum Programm gibt es im Internet. Karten lassen sich telefonisch unter

0 23 87 / 91 94 20 05 oder per E-Mail an sekretariat@akademie-gegenwart.de reservieren.