Dr. Kurt Omland und Dr. Sabine Omland tragen sich ins Goldene Buch ein

Mit der der ehemaligen Synagoge hat die Stadt einen besonderen Ort der Kultur und Bildung. Dr. Kurt Omland und Dr. Sabine Omland setzen sich seit vier Jahrzehnten dafür ein. Von ihren Vorstandsämtern im Förderverein der ehemaligen Synagoge traten sie zwar nach so langer Zeit zurück, sie bleiben aber für die Belange der ehemaligen Synagoge ansprechbar.

In einer Feierstunde der Stadt Drensteinfurt im kleinen Sitzungszimmer in der Alten Post trug sich das Ehepaar Omland nun in das Goldene Buch ein. Dazu hatten sie Bürgermeister Carsten Grawunder sowie die Fraktionsvorsitzenden der im Rat vertretenen Parteien eingeladen. In seiner Ansprache würdigte der Bürgermeister den langen und wirkungsvollen Einsatz der Beiden. Die Vereinsarbeit führt inzwischen der jetzige Vorsitzende Heiko Schwarz, Lehrer der Teamschule, weiter.

Wegen der angrenzenden Gebäude wurde die Drensteinfurter Synagoge im November 1938 in der damaligen Pogromnacht nicht wie die meisten anderen in Deutschland zerstört. Aber die jüdische Gemeinde wurde durch Verfolgung und Ermordung vernichtet. Um 1980 drohte der Abriss des unscheinbaren, längst nur noch als Lager benutzten Synagogengebäudes.

Dank Pastor Walter Gröne, der den „Gesprächskreis Alte Synagoge“ gründete, kam Unterstützung für den Gedanken auf, das bedrohte Gebäude zu retten. Erfolge waren die vorläufige Unterschutzstellung, 1985 die Eintragung als Denkmal und 1988 der Erwerb durch die Stadt. Seit 1990 war Dr. Kurt Omland Vorsitzender des Fördervereins Alte Synagoge.

Sabine Omland fasste ihre Forschungen zur Geschichte der Drensteinfurter Juden in einem Buch zusammen. Sie konnte Verbindung zu der überlebenden Drensteinfurterin Herta Herschcowitsch, geborene Salomon, in Israel aufnehmen. Heute besteht weiter eine Verbindung zur Tochter, die mit ihrer Familie kürzlich Drensteinfurt besuchte.

Dank des Einsatzes des Ehepaars Omland sowie des Fördervereins wurde die ehemalige Synagoge Drensteinfurt zum Erinnerungs- und Lernort. Besuche von Schulklassen, Lesungen, Vorträge, Musikveranstaltungen und Ausstellungen finden dort statt. Vorurteile gegenüber anderen religiösen und sozialen Gruppen abzubauen und menschliche Vielfältigkeit zuzulassen und zu fördern, war für das Ehepaar Omland immer das Ziel ihres ehrenamtlichen Wirkens.

Dr. Kurt Omland berichtete, dass er 1963 als Lehrer nach Drensteinfurt kam und bald bemerkte, dass niemand hier die ehemalige Synagoge würdigte. Dr. Sabine Omland und ihr Mann waren sich immer einig, dass die erhalten gebliebene Synagoge jeden Einsatz wert wäre. In den Rückmeldungen derer, die die Synagoge besucht haben, finden sie Bestätigung.