Erlebach bekommt einen neuen Lauf

Wie schnell es gehen kann, bis heftiger Regen ganze Keller überflutet, haben vor einigen Jahren die schweren Unwetter in Mersch und Walstedde eindrucksvoll gezeigt. Um für derartige Ereignisse gerüstet zu sein, sind unter anderem die Einleitegenehmigungen für Niederschlagswasser in regelmäßigen Abständen zu erneuern – samt sorgfältiger Prüfung. Letztere hat nun Konsequenzen für den Erlebach. Er wird nämlich am Rande des Baugebiets Beckamp einen neuen Lauf erhalten.

Grund dafür, erläutert die Verwaltung in der Vorlage zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am Montag (13. Februar), ist die Regenwassersituation im angrenzenden Wohngebiet „Wiesmannstraße“, das in den Erlebach entwässert. „Bei einer hydrodynamischen Untersuchung des Netzes wurde festgestellt, dass die in der auslaufenden Erlaubnis angegebene Einleitungsmenge mit 139 Litern pro Sekunde zu niedrig ist“, erklärt Bauamtsleiter Christoph Britten.

Einleitungsmenge höher als zulässig

Im Falle eines sogenannten „zweijährigen Bemessungsregens“ müsse jedoch mit einer Menge von 304 Litern pro Sekunde gerechnet werden. Dazu gelte für den gesamten Erlebach eine zulässige Einleitungsmenge von 236 Litern pro Sekunde. Nach Umstrukturierungen im Netz sowie dem Bau des Regenrückhaltebeckens am Merscher Weg liege die tatsächliche Einleitungsmenge aktuell jedoch bei 549 Litern pro Sekunde. Konsequenz: Ein weiteres Regenrückhaltebecken muss her.

Die Grafik zeigt, wo das zweite Regenrückhaltebecken entstehen soll. Foto: Stadt

Insgesamt soll das 1,30 Meter tiefe neue Becken rund 400 Quadratmeter groß sein. „Die im Zuge der Anlage des Rückhalteraumes erforderliche Verlegung des Gewässers bietet zeitgleich die Möglichkeit, das Gewässer auf dem zu verändernden Abschnitt naturnah zu gestalten. Der Abschnitt grenzt nordseitig an einen bereits renaturierten Bachabschnitt an“, erläutert Britten. Um das Projekt umzusetzen, muss jedoch zunächst der parallel zum Erlebach verlaufende Fuß- und Radweg weiter nach Osten verlegt werden. Die Kosten für die Maßnahme, die für das dritte Quartal dieses Jahres geplant ist, beziffert die Verwaltung auf rund 600.000 Euro.