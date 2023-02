Erst die Kabel - dann die Farbe

Die Renovierung der Walstedder Lambertuskirche schreitet weiter voran. Nachdem der Außenanstrich abgeschlossen wurde, wurde in mittlerweile das Gerüst ab- und im Innenraum wieder aufgebaut. Dort beginnen in Kürze nun die Installationsarbeiten.

Die Bodenplatten sind sorgfältig mit dicker Pappe verklebt. Und dort, wo normalerweise die Kirchenbänke in Reihe und Glied stehen, ragen lange Eisenrohre bis kurz unter die schweren Deckenbalken. Unter dem Orgelportal warten derweil bereits einige Dutzend Farbeimer darauf, verstrichen zu werden. Doch bis es soweit ist, dauert es noch. „Zunächst müssen noch die Leitungen für die neue Beleuchtung und die neue Akustikanlage installiert werden“, berichtet Pastor Jörg Schlummer beim Ortstermin in der Walstedder Lambertuskirche. Und dazu, ergänzt Küster Alfons Wrocklage, müssen zunächst noch einige „Schlitze“ in die Wände gefräst werden, was einigen Staub verursachen wird und nun innerhalb der nächsten drei oder vier Wochen erfolgen soll.

Erst dann können auch wie geplant die Maler ans Werk. Angesichts der großen Wand- und Deckenflächen brauchen sie dazu jedoch durchaus einiges an Zeit. „Die Architektin hat uns Mut gemacht, dass die Arbeiten bis zur Kinderkommunion Anfang Mai abgeschlossen sein könnten“, schildert Jörg Schlummer. Der ursprüngliche geplante Einweihungstermin am Osterwochenende ist damit nun auch endgültig vom Tisch. Die Messfeiern anlässlich des katholischen Hochfestes sollen wie bereits an Weihnachten im Pfarrheim, in der Ameker Georgskapelle sowie in der Osternacht in der Drensteinfurter Regina-Kirche stattfinden.

Spendensammlung geht weiter

Sehr zufrieden zeigt sich der Gemeindepfarrer derweil mit dem (vorläufigen) Spendenergebnis. „Die Summe von 17970 Euro ist nun durch Einzelspenden und viele Kollekten in der ganzen Pfarrei St. Regina erreicht worden“, berichtet Schlummer. Das vom Bistum geforderte „Soll“ habe man damit nun bereits erfüllt. „Insgesamt werden die Renovierungskosten über 400000 Euro betragen. Hierbei tragen die Kirchensteuerzahler im ganzen Bistum den übergroßen Anteil“, so der Pfarrer, der allen Spendern ausdrücklich dankt. Die Kampagne, betonen Alfrons Wrocklage und Jörg Schlummer, ist damit allerdings noch nicht beendet. Die langersehnte und eingangs erwähnte neue Beleuchtung ist nämlich ebenso wenig im Renovierungsetat enthalten eine neue Akustikanlage. Um deren Anschaffung und Installation zu stemmen, plane man daher nun in Zusammenarbeit mit der Volksbank eine „Crowdfunding“-Aktion. Details dazu möchte die Gemeinde in Kürze vorstellen.

Die Arbeiten im Innenraum des Gotteshauses werden voraussichtlich noch bis Anfang Mai dauern. Foto: Dietmar Jeschke

Sind die neuen technischen Anlagen installiert und die Wände gestrichen, sind die Arbeiten übrigens noch nicht ganz vorbei. Im Außenbereich, erklärt Küster Alfons Wrocklage, müssen vielmehr noch einige marode Regenabwasserrohre ausgebessert oder erneuert werden. Dazu wartet zum Abschluss auch noch der eingerüstete Kirchturm auf frische Farbe. Arbeiten, die man witterungsbedingt bewusst bis ins Frühjahr geschoben habe. Der Innenbereich der Kirche soll zudem noch einen gewissen „Feinschliff“ erhalten. So ist etwa geplant, den Taufstein vom Altarbereich an die Eingangsseite im Turmgebäude zu verlegen. Dazu sollen die Bilder eine neue Position finden. „Details dazu werden wir in Kürze noch mit dem Pfarreirat besprechen“, sagt Jörg Schlummer. Ferner soll auch die Orgel bis zur Wiederinbetriebnahme der Lambertuskirche auf Vordermann gebracht werden. Im Anschluss an die Malerarbeitern werden die Orgelbauprofis der Firma Fleiter aus Münster dazu die alte Orgel komplett zerlegen und Stück für Stück überholen. Ist das geschafft, hoffen die Verantwortlichen der Gemeinde auch die ersten Ergebnisse der jüngsten CT-Untersuchung des historischen Altarkreuzes. Wie berichtet, sollen die Untersuchungen eines Dendrochronologen Klarheit über das tatsächliche Alter des Kunstwerkes bringen, das man bislang auf etwa 800 Jahre schätzt.