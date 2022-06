Erster Sieg für Georgies Bueraner

Die Drensteinfurter Trabrennställe sind in der laufenden Saison bislang gut aufgestellt: Die Rennpferde des Stalles Drensteinfurt schwimmen momentan auf einer Welle des Erfolges, und auch die Pferde von Rodegang Elkendorf, Vorstandsmitglied im Drensteinfurter Rennverein, kommen mit schöner Regelmäßigkeit zu Top-Ergebnissen.

Dritter Platz beim Trabreiten

Zu Pfingsten waren beide Ställe mit ihren Pferden in Dinslaken beim Rheinfelsquelle-Renntag zu Gast, und die Ausbeute aller Starter konnte sich durchaus sehen lassen, resümiert der Rennverein Drensteinfurt jetzt in einer Pressemitteilung. Gleich zum Auftakt des gut besuchten Renntages trat der „Alterspräsident“ im Stall von Klaus Storck und Heinz Kuhlmann an. Der zehnjährige Casanova d’Amour versuchte sich dort mit der jungen Leni Thamm in einem Trabreiten, ein Metier in dem sich „Casa“ bislang eher selten versucht hatte. Der 17-fache Sieger machte dabei unter dem Sattel eine gute Figur, mischte von Beginn an in der Spitzengruppe mit und zeigte schließlich als Dritter, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört und weiterhin mit ihm zu rechnen ist.

Nur eine Woche später hatte der alte Raufer zwei weitere Engagements. In Rastede lief er über Gras – und das auf der weiten Marathonstrecke von 3200 Metern, wo sich der Außenseiter als Vierter erneut stark einsetzte. Vier Tage später ging es nach Mönchengladbach. Mit einem starken Endspurt lief Casanova dort noch bis auf eine halbe Länge zum Sieger auf, der sich seinerseits noch so eben über die Linie retten konnte.

Festtagsstimmung im Hause Elkendorf

Beim „Rheinfels-Meeting“ ging Rodegang Elkendorf nach dem guten Abschneiden von Casanova d’Amour noch mit seinem Georgies Bueraner an den Start. Der Wallach, der nach 51 Versuchen bis dato noch sieglos war, wurde von seinem Besitzer mit aller Delikatesse um die Runden geführt, reihte sich frühzeitig hinter dem Favoriten ein und hatte mit Erreichen der Zielgeraden rasch die Weichen auf Sieg gestellt. Zur langen Quote von 9,3:1 legte der brave Bueraner seine Maidenschaft ab und sorgte somit für Festtagsstimmung im Hause Elkendorf, hießt es in der Pressemitteilung des Rennvereins weiter.

Auch die kleine Coco Chanel war für Rodegang Elkendorf am Start. Als Fünfte brachte sie trotz einer kleinen Unsicherheit eine Prämie mit in den Stall zurück.

Auch der Stall Drensteinfurt war angereist und hatte mit Gaja (Julia Holzschuh) eine Starterin im Großen „Sinalco“-Preis, der Hauptprüfung des Tages. Das Rennen wurde aus den Bändern gestartet. Die kleine Flügelflitzerin Gaja sicherte sich sofort eine gute Ausgangsposition, setzte ausgangs des Schlussbogens zur Attacke an und gewann schließlich mit großer Autorität in 1:17,9 vor dem favorisierten Geordie, der vom Amateurchampion Thomas Maassen aufgeboten wurde.

Gaja untermauert gute Stallform

Dass dies keine Eintagsfliege bleiben sollte, präsentierte die ehemalige Breeders-Crown-Zweite in Dinslaken. Lange Zeit schien dort die favorisierte Okira Bo die besten Karten zu haben. Die erneut vom Amateurchampion gefahrene Stute ging sofort nach vorn, drosselte dort das Tempo über Gebühr, während in vierter Position Gaja zur Tatenlosigkeit verdammt schien.

Mit Erreichen der Endgeraden versuchte sich Okira Bo dann mit einem Ruck absetzen zu wollen, doch dieses Vorhaben mündete in einer Endlosgaloppade der Stute, die daraufhin von der Rennleitung disqualifiziert wurde, schildert der Drensteinfurter Rennverein das Geschehen. Jetzt schlug die Stunde der Stewwerterin, die innen eine späte Passage fand, riesige Reserven mobilisierte und genau auf der Linie zur Stelle war und damit die gute Stallform untermauerte und ihre Gewinnsumme auf nunmehr 35.000 Euro schraubte.