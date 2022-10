Erstmal locker ins Gespräch kommen

Die Idee, ein Alleinerziehenden-Netzwerk ins Leben zu rufen, treibt Elke Göller schon länger um. Nun soll es einen ersten, unkomplizierten Aufschlag in dieser Sache geben. Gemeinsam mit Meike Haverkamp vom Kulturbahnhof-Team lädt die städtische Gleichstellungsbeauftragte zu einem Frühstück für Alleinerziehende ein.

Wie kann Drensteinfurt zu einem besseren Ort für Alleinerziehende werden? „Wir wollen wissen: Welche Wünsche gibt es? Wo drückt der Schuh? Wo können wir unterstützen?“, beschreibt Elke Göller den Gedanken hinter diesem Termin. In der Nachbarkommune Ahlen gebe es ein solches Netzwerk schon seit ein paar Jahren. Und auch durch ihre Arbeit im städtischen Sozialamt wisse sie, dass es viele Alleinerziehende gebe, die sich mehr Austausch, aber auch Informationen wünschen. „Es gibt beispielsweise finanzielle Zuschüsse. Ich muss aber wissen, was da möglich ist und was mir zusteht“, sagt Meike Haverkamp, die aus persönlicher Erfahrung spricht und deshalb gleich im Boot war, als Elke Göller ihr von ihrer Idee berichtete. Aber auch das Motto „Geteiltes Leid ist halbes Leid“ spiele mit hinein. „An einem Sonntagvormittag kann man sich manchmal ganz schön alleine fühlen“, sagt Meike Haverkamp. Falls es anderen ähnlich gehe, könne man an dieser Stelle ansetzen und ein regelmäßiges Angebot schaffen.

Weitere Veranstaltungen sollen folgen

Sich treffen und vernetzen, gemeinsam etwas unternehmen, Vorträge oder Kinderbetreuung organisieren: Ob dieser Bedarf in Drensteinfurt tatsächlich besteht, soll nun beim Frühstück in lockerer Runde abgeklopft werden. „Wir haben ganz viele Ideen, was man machen kann, wollen aber erst einmal hören, was gewünscht wird“, erklärt die Gleichstellungsbeauftragte. Die Stadt könne unterstützen, ohne Beteiligung funktioniere es allerdings nicht. Deshalb hoffen Göller und Haverkamp auf regen Input, um dem Auftakt weitere Veranstaltungen folgen lassen zu können. Denn bisher gebe es in dieser Richtung schlicht gar kein Angebot in der Stadt, so Göller.

Das Frühstück findet am 6. November (Sonntag) von 9 bis 11 Uhr im Kulturbahnhof statt. Eingeladen sind alle interessierten alleinerziehenden Mütter und Väter, der Nachwuchs darf gerne mitgebracht werden. Das Frühstück ist kostenfrei, zur besseren Planung wird allerdings um Anmeldung bis zum 1. November per E-Mail an familie@drensteinfurt.de gebeten.