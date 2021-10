Es geht auch um Glaubwürdigkeit

Foto:

In diesen Bereichen will die Gemeinde auf Fairness, Klimaschutz und Nachhaltigkeit achten:,Verkostungen: Bei den verschiedenen Festen und Veranstaltungen der Pfarrei werden Produkte aus fairem Handel angeboten, und es wird auf diese aufmerksam gemacht.,Veranstaltungen: Die Pfarrgemeinde führt Aktionen und Veranstaltungen zur Förderung und Bekanntmachung des fairen Handels durch. Während der Aktionswochen werden in jedem September in allen drei Gemeinden Themengottesdienste zur „Bewahrung der Schöpfung“ gefeiert.,Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Die Aktivitäten zum fairen Handel werden auf der Internetseite der Pfarrgemeinde vorgestellt, und auf Veranstaltungen wird gezielt darauf hingewiesen. In der Lokalpresse wird auf besondere Veranstaltungen hingewiesen und über Veranstaltungen zum fairen Handel berichtet. Im zwei Mal jährlich erscheinenden Pfarrmagazin, das an alle Haushalte der Pfarrei verteilt wird, erscheinen Artikel zum fairen Handel.,Mehrweggeschirr: Bei Festen und Veranstaltungen der Pfarrei wird ausschließlich Mehrweggeschirr verwendet und auf Einwegflaschen verzichtet.,Regionale und biologisch erzeugte Produkte: Wenn entsprechende Produkte bei Festen und Veranstaltungen der Pfarrei angeboten werden, wird darauf geachtet, dass regionale und biologisch erzeugte Produkte angeboten werden.,Energiesparmaßnahmen: Die Pfarrei achtet darauf, dass die Heizung nicht ständig auf höchster Stufe arbeitet, abends abgesenkt und bei Fensteröffnung die Temperatur gedrosselt wird. Auf Dauer werden energiesparende Leuchtmittel verwendet, beim Verlassen eines Raums wird das Licht ausgeschaltet. Bei technischen Geräten wird bei Nichtnutzung der Standby-Modus abgeschaltet. Diese Maßnahmen werden durch schriftliche Hinweise unterstützt.