„Es geht uns um den Sport“

An diesem Wochenende ist es also wieder soweit. Traber, Fahrer, Besitzer, Pferdefreunde und alle anderen Interessierten kommen ins Erlfeld, um das erste C-Bahn-Rennen seit Beginn der Corona-Pandemie zu erleben. „Wir haben uns etwas getraut und uns im Vorstand entschieden, das Abenteuer anzugehen“, erklärte Vereinspräsident Klaus Storck am Mittwochabend bei der obligatorischen Pressekonferenz im Vorfeld des Renntags. Nur wenige Wochen blieben zur Planung, doch die Resonanz aus den Reihen der Beteiligten, Sponsoren und Helfer sei überwältigend gewesen. Ein großes „Dankeschön“ wollte Storck an dieser Stelle dringend loswerden – verbunden mit dem Hinweis, dass der Renntag dennoch ein anderer werden wird als aus den Vorjahren gewohnt: „Wir müssen gewisse Einschränkungen hinnehmen.“

Denn trotz weiterhin relativ niedriger Infektionszahlen gerade in der Wersestadt gelten für den Renntag strenge Corona-Regeln. Zu der Sportveranstaltung sind maximal 3000 Zuschauer zugelassen, und zwar ausschließlich geimpfte, genesene oder getestete. Wer noch schnell eine negative Bescheinigung braucht, kein Problem: Vor dem Eingang wird ein mobiles Testzentrum eingerichtet.

Farbige Armbändchen

Nach dem Einlass werden die Besucher in einen von drei abgetrennten Sektoren rund um die Grasbahn eingeteilt, für jeden gibt es ein andersfarbiges Armbändchen (in schwarz, rot oder gelb). Das Wechseln zwischen den Bereichen – alle sind mit eigenen Imbiss- und Getränkewagen sowie Wettkassen ausgestattet – ist nicht erlaubt. Ein Sicherheitsdienst sorgt für die Einhaltung der Regeln.

Coronabedingt kann weder die Kinderbelustigung noch die Rennbahn-Cafeteria in diesem Jahr das Event bereichern. Und auch der traditionelle Hutwettbewerb fällt aus. „Wir freuen uns aber trotzdem über jeden, der gut behütet kommt“, betonte Christopher Fels, der am Sonntag mit der Kamera unterwegs sein wird. Jeder, der möchte, kann sich und seine Kreation für die Facebook-Seite des Rennvereins fotografieren lassen.

Die Verantwortlichen hoffen trotz allem auf reges Zuschauerinteresse. „Es geht uns um den Sport und um die Liebe zum Pferd, auch als Kulturgut“, so Storck. „Wir fühlen uns verpflichtet, den Züchtern, Trainern und Fahrern die Möglichkeit zu geben, ihre Pferde starten zu lassen“, hatte er betont, als der Verein die Durchführung des Renntags im Juni bekannt gegeben hatte.

Ins gleiche Horn stieß am Mittwoch der Sportliche Leiter Detlef Orth. Denn nachdem schon 2020 kein Rennen stattfinden konnte und auch in dieser Saison fast alles ausgefallen ist, stehe am Sonntag kaum mehr ein Pferd am Start, das auch schon 2019 im Erlfeld gelaufen sei. „Viele Besitzer haben sich in diesen Jahren von ihren Tieren verabschiedet.“ Die Möglichkeit, nun wieder Rennen zu fahren, nutzen indes nicht nur deutsche Fahrer. Gerade aus den Niederlanden sei der Zuspruch hoch – so dass am Sonntag insgesamt zehn Rennen über die Bühne gehen werden.

Diese werden über einen Zeitraum von etwa viereinhalb Stunden gestreckt, denn manche Pferde starten gleich zwei Mal und brauchen dazwischen mindestens eine Stunde Pause. „Da musste ich am Plan ganz schön rumflicken, damit alles passt“, erklärte Orth schmunzelnd. Doch es ist gelungen. Um 14 Uhr geht es los mit dem ersten Preis, der Renntag dauert bis etwa 19 Uhr.

Hochzeit auf der Rennbahn

Doch schon vorher wird im Erlfeld etwas Besonderes geboten. Nach 15 Jahren Beziehung werden sich um 13 Uhr die beiden erfolgreichen Trabrennfahrer Jochen Holzschuh und Julia Knoch auf der Rennbahn das Ja-Wort geben. Mit einer Kutsche soll das Paar ins Oval gefahren werden, die Trauungszeremonie wird Bürgermeister Carsten Grawunder höchstpersönlich durchführen.