Essen, warme Kleidung und Medikamente

Yana Skrypnychenko ist seit mehr als einem halben Jahr in Deutschland. Sie fühlt sich hier willkommen. Aber die Sorge um die Familie in der Heimat belastet sie sehr.

Sie war eine der Ersten, die in Drensteinfurt angekommen sind. Seit März ist Yana Skrypnychenko in Deutschland, seit April lebt sie in der Wersestadt. Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem damals einjährigen Sohn ist sie vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet. Heute, mehr als ein halbes Jahr später, sagt sie: „Wir sind dankbar für die große Hilfe. Wir fühlen uns hier nicht wie Fremde.“