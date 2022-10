„Exorbitante“ Arbeitsbelastung

Von einer „exorbitanten“ Arbeitsbelastung in der Verwaltung hat Bürgermeister Carsten Grawunder in der jüngsten Ratssitzung gesprochen. „Das hatten wir während Corona nicht und vorher schon mal gar nicht.“ Das liegt auch daran, dass offene Stellen nicht besetzt werden können.

Derzeit sei man froh, wenn man das Alltagsgeschäft bewältigt bekomme. Mit großer Sorge, so das Stadtoberhaupt, blicke man dabei auf die zukünftige Aufgabenlast, die sich unter anderem durch veränderte Abläufe bei der Beantragung des neuen Bürgergeldes oder auch durch die weiter steigenden Flüchtlingszahlen ergebe.

Da passte es ins Bild, dass die CDU per Anfrage wissen wollte, wie es in Sachen Personal derzeit so aussieht bei der Stadt: Wie viele Stellen sind vakant? Seit wann sind diese ausgeschrieben? Welche Positionen konnten jüngst besetzt werden? Und was wird getan, um offene Stellen zu besetzen?

Zu Beginn dieses Jahres, so die Antwort der Stadt, seien neun Stellen unbesetzt gewesen, aktuell seien es zwölf. Zur Nach- beziehungsweise Neubesetzung liefen derzeit fünf Bewerbungsverfahren, insgesamt waren es im laufenden Jahr 31. Vier dieser Verfahren habe man wiederholen müssen, weil sich kein oder kein passender Bewerber gefunden habe.

Erfolglose Ausschreibungen

Gesucht werden beispielsweise Raumpfleger, ein Systemadministrator und Personalsachbearbeiter. Die Stelle eines Bauingenieurs für die Bereiche Tiefbau und Wasserwirtschaft war bereits drei Mal ausgeschrieben. Sogar vier Mal erfolglos hat die Stadt nach einer Betriebsleitung für das Abwasserwerk sowie einer fachlichen Leitung für das Straßen- und Tiefbaumanagement gesucht. Dieses Verfahren ruht aktuell, durch Aufgabenumverteilung soll die Stelle zunächst neu strukturiert werden, bevor sie erneut ausgeschrieben wird. Auch für die Ingenieursstelle soll der Aufgabenzuschnitt angepasst werden. Bei Stellen, die auch nach mehrmaliger Ausschreibung noch nicht besetzt werden konnten, greife die Stadt nun auf die Unterstützung der Unternehmensberatung „OptiSo“ zurück, heißt es in der Antwort auf die CDU-Anfrage.

Die Firma aus Braunschweig führt auch die Untersuchung der Organisationsstruktur in der Drensteinfurter Verwaltung durch. Eine erste Präsentation dazu hatte im September stattgefunden. Die zweite hätte es eigentlich in der jüngsten Ratssitzung geben sollen. Sie wurde aber, ähnlich wie die Haushaltseinbringung, in die Dezembersitzung vertagt. „Die Verschiebung resultiert aus dem anhaltend hohen Arbeitsaufkommen innerhalb der Verwaltung und noch einiger klärungsbedürftiger Fragestellungen mit der Unternehmensberatung“, teilte die Stadt am Montag mit. Der Inhalt des zweiten Teils der Präsentation: Welchen Stellenbedarf weist die Stadtverwaltung auf?