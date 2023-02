Fahrbahnpflaster muss komplett raus

Er war nicht einmal zwei Jahre alt, da musste der „neue Marktplatz“ im September 2021 bereits in Teilen wieder aufgerissen werden. Am Montagabend vermeldete die Stadtverwaltung im Bauausschuss die nächste Hiobsbotschaft. Denn nach dem vergleichsweise kleinen Bereich an der Einmündung der Mühlenstraße muss nun auch die komplette Fahrbahndecke wegen „Pfusch am Bau“ noch einmal raus. Grund dafür ist ein fehlerhafter Unterbau, der bereits für einige Schäden gesorgt hat.

„Nachdem der Marktplatz in Drensteinfurt in den Jahren 2018/2019 neugestaltet worden ist, fiel in den Folgejahren auf, dass das Oberflächenwasser im Bereich der Fahrbahn nicht ordnungsgemäß versickert“, schilderte Bauamtsleiter Christoph Britten. „Im Rahmen der Baumaßnahme wurde unterhalb des Pflasters ein Drainasphalt eingebaut, welcher zwar viel Stabilität bringen sollte, dabei aber den Abfluss des Oberflächenwassers in den Untergrund nicht behindern sollte.“

Wasserdurchlässigkeit ist nicht gegeben

Das tat er allerdings bereits vor anderthalb Jahren im Bereich des „kleinen Marktes“, weshalb der dortige Bereich bereits erneuert wurde. Die Probleme waren damit aber nicht vom Tisch, trat in den folgenden Monaten doch auch an anderen Stellen „aufschwimmendes Pflaster“ zutage. In der Konsequenz hatte die Verwaltung den Markt im Mai und Juni des vergangenen Jahres noch einmal „beproben“ lassen. Mit überaus ernüchterndem Resultat, denn: „Im Ergebnis ist die Wasserdurchlässigkeit des Drainasphalts und auch der darunterliegenden Schotterschicht in weiten Teilen der Fahrbahn nicht gegeben“, erläuterte der Bauamtsleiter. „Sichtbar wurde dies auch in diesem Winter, als bei Frost einzelne Pflastersteine hochgefroren sind und vom Bauhof wieder gerichtet werden mussten.“

Da der Mangel nun „eingegrenzt“ sei, befinde sich die Verwaltung in Kontakt mit den seinerzeit verantwortlichen Firmen, um ein Sanierungskonzept sowie einen konkreten Fahrplan zu erarbeiten. Wie letzterer aussehen wird – und ob es erneut zu monatelangen Verkehrsbehinderungen und damit auch zu möglichen Konsequenzen für die in diesem Jahr geplanten Feiern in der „guten Stube“ kommt –, ist noch vollkommen offen.

Fest steht bislang lediglich: „Da sich die Maßnahme noch im Gewährleistungszeitraum befindet, wird die Verwaltung auf eine mängelfreie Umsetzung der Maßnahme durch die beauftragten Firmen drängen“, betont die Verwaltung abschließend.