Farbenfrohes schmückt die weißen Wände

Ein Jahr ist es her, da sind zum ersten Mal Bilder aus dem Drensteinfurter VHS-Kursus im Ärztehaus am Amtshofweg aufgehängt worden. Kunst genau dort, wo tagtäglich dutzende Menschen ein und aus gehen und manchmal auch ein bisschen Wartezeit mitbringen müssen – eine Win-win-Situation. „Die Aktion ist sehr gut angekommen“, weiß Christiana Diallo-Morick, die den Kursus seit fast 20 Jahren leitet, auch aus Gesprächen mit Praxis-Chefin Dr. Birgit Salomon. Deshalb geht die Ausstellung nun in eine zweite Runde.

Am Mittwoch haben die Bildende Künstlerin aus Rinkerode und ihre „Schülerin“ Hille Meier mehr als 20 Werke – kleine und große Formate, auf Leinwand und Papier – in den Fluren und Wartezimmern verteilt. Thematisch unterscheiden sich die Bilder sehr voneinander, denn: „Bei mir gilt das Prinzip: Malt, was ihr wollt“, erklärt Christiana Diallo-Morick schmunzelnd. Sie wolle niemanden in seiner Kreativität einschränken. Vielmehr gehe es darum, gemeinsam Ideen zu entwickeln und Kompositionen zu optimieren.

Acryl- und Mischtechnik

Für die Ausstellung im Ärztehaus habe sie, zusammen mit den Kursteilnehmenden, bei der Auswahl lediglich darauf geachtet, dass es sich eher um farbenfrohe als um triste Bilder handelt. Direkt im Eingangsbereich hat eine Tänzerin mit buntem Tutu ihren Platz gefunden. Das Thema Wasser zieht sich durch die Werke in der unteren Etage. Urwald-Szenen mit exotischen Tieren bilden einen auffälligen Kontrast zu den weißen Wänden im ersten Obergeschoss. Etwas abstrakter geht es derweil ganz oben im Dachgeschoss zu.

Die Werke sind fast ausschließlich in Acryl- und Mischtechnik entstanden. Und sie lassen schnell erkennen, dass es sich bei den Künstlern keineswegs um Anfänger handelt. „Es ist einer meiner ersten Kurse. Manche Teilnehmer sind schon seit bestimmt 15 Jahren dabei“, freut sich Diallo-Morick, dass sie zu vielen ihrer Schüler bereits „lange Beziehungen“ pflegt.

Erneut haben alle einen Bezug zu Drensteinfurt, wohnen dort oder haben dort früher einmal gelebt. „Eine Teilnehmerin fährt auch nach ihrem Umzug weiterhin jede Woche aus Glandorf hierher“, berichtet Christiana Diallo-Morick. Und ein „Quotenmann“ aus Ahlen sei auch in dem Kursus vertreten, der sich jeden Donnerstagabend im Kulturbahnhof trifft.

Zu sehen sind Bilder von Stephanie Frenster, Renate Gunsthövel, Katrin Lohmann, Maria Lüke, Hille Meier, Klaus Northoff, Gabriele Preschitschek und Dr. Dorothea Tebtmann. Bis Ende August soll die Kunst dafür sorgen, dass den Patienten des Ärztehauses die Wartezeit zumindest optisch ein wenig versüßt wird.