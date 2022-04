Fast alle tragen weiter Maske

Gleich am Eingang des Rewe-Marktes an der Sendenhorster Straße bringt eine Mitarbeiterin der Bäckerei Lüningmeyer ihre Erfahrungen auf den Punkt: „Man merkt, dass die Kunden gezielter und weniger Backwaren kaufen. Sie brauchen das Geld jetzt für die gestiegenen Energiekosten.“

Marktleiterin Agnes Nowak kann das nur bestätigen. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass Kunden verstärkt preisreduzierte Angebotsware kaufen. Sie freut sich, dass rund 95 Prozent ihrer Kunden trotz des Wegfalls der Pflicht eine Maske tragen – so wie sie und ihre Angestellten auch.

Nicht so Ursula Sommer. Die 62-jährige Hausfrau möchte endlich wieder ein Stück Normalität erfahren. „Zwei Jahre sind genug, das Sprechen unter der Maske fällt schwer.“ Sie fordert allerdings eine Impfpflicht ab 18 Jahren, denn die Vergangenheit habe gezeigt, dass dadurch schwere Epidemien wie Pocken, Typhus oder Diphtherie ausgerottet werden konnten. Auf die gestiegenen Lebensmittelpreise reagiert die Drensteinfurterin mit dem Backen von Brot, dem Einkochen von Obst und Gemüse und dem Kauf von regionalen Produkten. Nur für den Großeinkauf nutzt sie das Auto, sonst hat sie – auch schon früher – aufs Fahrradfahren umgesattelt. Sie kritisiert, dass sich Deutschland viel zu abhängig von Energielieferanten wie Russland gemacht habe. „Wir haben Steinkohle nach Polen, Holz nach Amerika verkauft und müssen es jetzt teuer zurückkaufen“, verurteilt sie eine Politik ohne Weitsicht. Dagegen gebe es Fördermittel und Prämien für brach liegende Felder in Deutschland. Das alles habe eine Spirale in Gang gesetzt, die dazu führe, dass die Wirtschaft wie bei der Bankenkrise 2008 am Boden liegen werde, blickt sie wenig optimistisch in die Zukunft.

Kritik an Konzernen

Edgar Kuhlmann kauft an diesem Vormittag mit Maske ein und nimmt die Sonderangebote ins Visier. In seinem Einkaufskorb befinden sich acht Tüten Bio-Milch. „Die Preise für Bio-Produkte sind noch nicht gestiegen“, begründet er sein Kaufverhalten und hofft, dass das noch eine Weile so bleiben wird. „Die Ware muss einen realen Preis haben“, fordert der 53-Jährige für alle Lebensmittel. Der Umstieg aufs Fahrrad bei den gestiegenen Spritpreisen sei ihm nicht schwer gefallen. „Ich erledige in der Stadt alles mit meinem Drahtesel, in Packtaschen bringe ich die Einkäufe sicher nach Hause.“ Seine Kritik richtet sich gegen Ölkonzerne, die Verantwortung tragen, aber nur langsam auf Veränderungen am Markt reagieren. Zum Schutz vor Ansteckungen werde er auch weiterhin in geschlossenen Räumen die Maske tragen, kündigte er an.

„ »Kauft nur so viel, wie ihr auch verbraucht, es wird immer noch viel zu viel weggeschmissen.« “ Kundin Marita Reinfandt

Maske trägt auch Guarparet Singh vom „Sushi Circle“. An seinem Stand locken appetitlich zubereitete Häppchen zum Kauf. „Einen Rückgang an Kunden habe ich nicht erlebt“, hofft er, dass das so bleiben wird.

Gerade erst aus dem Spanien-Urlaub zurück, trägt auch Marita Reinfandt weiter Maske. „Das ist ein Schutz für mich und andere“, betont die Rentnerin, die nicht erst jetzt klima- und umweltbewusst handelt. Im eigenen Garten erntet sie Obst und Gemüse, kauft regional auf den Bio-Höfen in der Nähe und nutzt das Auto nur noch für Großeinkäufe zur Bevorratung. Der Fleischkonsum in ihrer Familie sei drastisch zurückgegangen, sagt sie und richtet einen Appell an alle Bürgerinnen und Bürger: „Kauft nur so viel, wie ihr auch verbraucht, es wird immer noch viel zu viel weggeschmissen.“