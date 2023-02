„Fehler werden nicht bestritten“

Das anhaltende Haushaltschaos in der Drensteinfurter Stadtverwaltung sorgt mittlerweile auch für reichlich politischen Unmut. In einer Stellungnahme meldet sich nun Bürgermeister Carsten Grawunder erstmals inhaltlich zu Wort.

Zum anhaltenden Haushaltschaos in der Verwaltung und infolge des jüngsten Berichtes dazu in dieser Zeitung bezieht Bürgermeister Carsten Grawunder nun erstmals auch inhaltlich Position. Auch und insbesondere, was die am Rande des Berichts erwähnte E-Mail-Korrespondenz zwischen ihm sowie den Spitzen von Fraktionen und Verwaltung betrifft. Darin hatte der Verwaltungschef am Wochenende noch einmal versucht, die Situation zu erläutern und dabei auch ziemlich ausführlich auf die Krankheitsgeschichte einer damit klar definierbaren Mitarbeiterin verwiesen. Dabei, teilte Grawunder am Donnerstag mit, sei der Eindruck entstanden, es seien Fehler der Beschäftigten ursächlich für die aktuelle Situation.