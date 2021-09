Ferdi Witte ist neuer Geschäftsführer

Rinkerode

Wenn Ferdi Witte im Jahr 2022 seine Königskette endlich weitergeben darf, wartet sogleich ein neuer „Job“ auf ihn. In der Versammlung am Freitagabend wählten ihnen die Mitglieder der Schützengilde von 1840 zum Nachfolger von Christian Rikus in das Amt des Geschäftsführers.

-bim-