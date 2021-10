Ferienkids gehen auf Sendung

Wie wird eine Radiosendung produziert? Worauf muss bei der Moderation geachtet werden? Und wie werden Interviews geführt? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es aktuell für neun Kinder und Jugendliche im Rahmen des Ferienprogramms. Denn die Mädchen und Jungen gehen am Ende des Monats – angeleitet von Radioredakteur Mike Mathis – mit ihrem Projekt selbst bei Radio WAF für 60 Minuten auf Sendung. Das Thema: Halloween.

„Dafür produzieren wir in dieser Woche die Inhalte“, erklärte der 33-Jährige, der in Rinkerode aufgewachsen ist. Aber bevor das überhaupt möglich war, stand am Montag erst einmal ein kleiner Theoriekurs im Kulturbahnhof an. „Es ging quasi um das Grundwissen für Radiomacher“, erzählte Mathis und gestand: „Ich hatte erst die Befürchtung, dass es zu theoretisch ist, aber die Kids haben richtig Bock auf dieses Projekt.“ Alle seien mit großer Begeisterung und mit viel Spaß dabei. Dementsprechend konnte bereits am ersten Tag die passende Musik herausgesucht werden. „Dafür haben wir eine Playlist erstellt“, sagte der Radioredakteur. Zudem seien die sechs Beiträge, die von den Kindern und Jugendlichen im Alter von neun bis zwölf Jahren produziert werden sollen, grob durchgeplant worden.

Am Dienstag wurde dann weiter am Konzept gefeilt. Zudem machte sich die erste Gruppe nach kurzer Instruktion auf den Weg durch Drensteinfurt, um im Rahmen einer Straßenumfrage Material für den ersten Beitrag – Thema hierbei sind die Verkleidungen und Kostüme der Stewwerter an Halloween – zu sammeln. „Die Art und Weise, wie sich die Kids einbringen und mitmachen, ist einfach der Wahnsinn“, hatte Mathis nur Lob für seine „Nachwuchskollegen“ und die drei dazugehörigen Betreuer im Gepäck.

Pädagogisch wird es am heutigen Mittwoch. Denn an die allmorgendliche Redaktionskonferenz im Kulturbahnhof schließt sich ein Planspiel an, in dem die Teilnehmer des Workshops immer wieder mit neuen „Breaking News“ konfrontiert werden. „Die Kinder haben dabei den Auftrag, aus den Meldungen die wirkliche Nachricht herauszufiltern und zu überprüfen, ob da überhaupt etwas dran ist“, schilderte Mathis die Aufgabenstellung. „Sie sollen lernen, dass sie nicht immer alles ungefiltert glauben sollen, was sie auf ihr Smartphone geschickt bekommen, sondern auch kritisch hinterfragen müssen.“

Ebenfalls wird heute – genauso wie am Donnerstag und Freitag – weiter an den verschiedenen Beiträgen gearbeitet. „Das sind Interviews, Musikmoderationen, Straßenumfragen oder ein Kollegengespräch. Die Mädchen und Jungen sollen die ganze Bandbreite kennenlernen“, betonte der 33-Jährige, der sich anschließend mit dem Rohmaterial auf den Weg nach Warendorf machen wird, um dort die Sendung zu schneiden.

Die fertige Radiosendung der Ferienkids wird am 30. Oktober (Samstag) ab 18 Uhr im Bürgerfunk bei Radio WAF ausgestrahlt.